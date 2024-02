Używane Suzuki Vitara (2015-obecnie). Wady, zalety, typowe usterki, sytuacja rynkowa

Suzuki Vitara to kompaktowy crossover, który co prawda nie wyróżnia się na tle konkurencji, ale ma do zaoferowania coś zupełnie innego – solidność, niezawodność, napęd na cztery koła (opcjonalny) i przyzwoitą ofertę silnikową.

Suzuki Vitara to kompaktowy crossover, który co prawda nie podpija serca wyszukaną stylistyką oraz atrakcyjnym wyposażeniem, ale przekonuje do siebie solidnością, niezawodnością oraz prostotą konstrukcji. Poznajmy bliżej czwartą, wciąż oferowaną na rynku generację tego kompaktowego crossovera.

Używane Suzuki Vitara. Nadwozie/wnętrze

Suzuki Vitara to kompaktowy crossover, który zadebiutował na rynku w 2015 roku. Jest to czwarta generacja tego modelu, która nawiązuje do klasycznej Vitary z lat 90. Co prawda to Suzuki i nie ma co szukać stylistycznych fajerwerków, ale mimo to możemy liczyć na nowoczesny i dynamiczny wygląd nadwozia, który podkreśla uterenowiony charakter crossovera. Przód samochodu jest zdominowany przez duży grill z chromowanymi listwami i logo producenta. Reflektory są kanciaste, szerokie i mają dynamiczny kształt, a stylistykę podkreślają elementy do jazdy dziennej LED umieszczone w dolnej części zderzaka. Zderzak jest masywny i ma duże wloty powietrza w dolnej części oraz halogenowe światła przeciwmgielne po bokach (obok pasów LED). Boki samochodu są ozdobione plastikowymi nakładkami na nadkola, progi oraz boki zderzaków. Tył Vitary jest prosty i zgrabny, z dużym wycięciem na klapę bagażnika i prostymi, estetycznymi kloszami lamp o ładnej sygnaturze świetlnej. Suzuki Vitara może mieć lakierowany na czarno dach z bocznymi słupkami, który ładnie kontrastuje szczególnie z żywym kolorem nadwozia np. czerwonym lub żółtym. Auto mierzy 4175 mm długości, 1775 mm szerokości oraz 1610 mm wysokości. Rozstaw osi to 2500 mm.

Wnętrze Suzuki Vitary jest przestronne i funkcjonalne, z dobrą jakością materiałów i wykończenia. Deska rozdzielcza jest prosta i ergonomiczna, z dużym ekranem dotykowym w centralnej części. System multimedialny obsługuje nawigację, Bluetooth, USB, AUX i kamerę cofania, choć jak przystało na japońskie auto, nie ma mowy o nowoczesnych gadżetach i szerokim zakresie ustawień systemu. Kierownica jest trójramienna i ma przyciski do sterowania radiem i tempomatem. Zegary są czytelne i mają prosty, choć kolorowy wyświetlacz LCD z komputerem pokładowym. Fotele są wygodne i mają regulację wysokości i podparcia lędźwiowego. Tylna kanapa jest dzielona w proporcji 60/40, posiada łatwo dostępne mocowania IsoFix, choć trochę brakuje podłokietnika. Przestrzeń dla pasażerów, zważywszy na segment C, jest wystarczająca, zarówno z przodu, jak i z tyłu. Bagażnik ma pojemność 375 litrów i można ją zwiększyć maksymalnie do 1120 litrów (710 litrów do linii okien) po złożeniu oparć kanapy.

Używane Suzuki Vitara. Silniki/układ napędowy

Suzuki Vitara czwartej generacji oferuje kilka silników do wyboru w zależności od roku produkcji (największe zmiany oferty zaszły po liftingu w 2018 roku). Każdy z nich ma swoje zalety i wady, które należy wziąć pod uwagę przy zakupie używanego egzemplarza. Jedną z ciekawszych propozycji jest jednostka benzynowa 1.6 VVT. Silnik ten jest bardzo popularny ze względu na prostotę konstrukcji i niewygórowane koszty eksploatacji. Jest to wystarczająca jednostka do codziennej jazdy, ale nie zachwyca dynamiką ani oszczędnością. Średnie spalanie tego silnika wynosi około 6,5 l/100 km, a przyspieszenie od 0 do 100 km/h zajmuje mu 11,5 sekundy. Alternatywą może być benzynowy 1.4 Boosterjet, który oferuje moc 140 KM i moment obrotowy 220 Nm. Jest to bardzo dynamiczna i elastyczna jednostka, która zapewnia niezłe osiągi, przyjemność z jazdy i rozsądne spalanie – średnio około 5,5 l/100km. Przyspieszenie od 0 do 100 km/h zajmuje 9,5 sekundy.

Przed liftingiem w ofercie był również silnik Diesla 1.6 DDiS, który jest propozycją dla najoszczędniejszych kierowców. Moc 120 KM i moment obrotowy 320 Nm zapewnia sprawną podróż, jednostka jest wytrzymała, niezawodna i odpowiednia na długie trasy. Średnie spalanie tego silnika wynosi około 4,5 l/100 km, a przyspieszenie od 0 do 100 km/h zajmuje mu 11,5 sekundy. Ten silnik jest wyposażony w filtr cząstek stałych (DPF) i system SCR (Selective Catalytic Reduction), który redukuje emisję tlenków azotu, ale generuje spore problemy przy zaniedbaniach i ciągłej jeździe tylko po mieście.

Używane Suzuki Vitara. Typowe usterki/sytuacja rynkowa

Suzuki Vitara ma dość twarde i sztywne zawieszenie, które dobrze radzi sobie na nierównych drogach, ale może być niewygodne na dłuższych trasach. Niektóre elementy zawieszenia, takie jak łożyska, wahacze, stabilizatory czy amortyzatory, mogą się zużywać i hałasować. Warto sprawdzić stan i sztywność zawieszenia, a także geometrię kół. Niektóre elementy elektroniczne, takie jak system multimedialny, kamera cofania, czujniki parkowania czy światła LED, mogą się psuć lub nie działać poprawnie. Warto sprawdzić działanie i aktualizację oprogramowania, a także ewentualne błędy w komputerze pokładowym.

W dniu publikacji artykułu na popularnym serwisie z ogłoszeniami motoryzacyjnymi umieszczonych było około 320 ogłoszeń dotyczących Suzuki Vitara. Przykładowo model z 2017 roku z silnikiem wysokoprężnym 1.6 DDiS, napędem na cztery koła i przebiegiem 195 000 kilometrów to koszt około 45 000 złotych. Za około 70 000 złotych kupimy model 2021 roku z przebiegiem 56 000 i silnikiem 1.4 Boosterjet.

Używane Suzuki Vitara. Podsumowanie

Suzuki Vitara to kompaktowy crossover, który co prawda nie wyróżnia się na tle konkurencji, ale ma do zaoferowania coś zupełnie innego – solidność, niezawodność, napęd na cztery koła (opcjonalny) i przyzwoitą ofertę silnikową.

Używane Suzuki Vitara zalety: przyjemna dla oka stylistyka, szczególnie w wyższych wersjach wyposażenia i z żółtym lakierem;

solidnie wykonane, ergonomiczne i przestronne wnętrze;

dość szeroka paleta silników, w tym oszczędny diesel oraz miękka hybryda;

opcjonalny napęd na cztery koła zapewnia mobilność w trudnych warunkach pogodowych. Używane Suzuki Vitara wady: trochę za sztywne zawieszenie daje się we znaki na nierównych drogach;

nie jest to auto dla szukających gadżetów i ciekawej stylistyki;

zadbane egzemplarze mocno trzymają wartość.

Używane Suzuki Vitara. Opinie

Anna z Warszawy: Jestem bardzo zadowolona z mojej Vitary, którą kupiłam w 2018 roku. Samochód jest ładny, wygodny i dobrze wyposażony. Lubię system multimedialny, kamerę cofania i światła LED. Silnik 1.4 Boosterjet jest dynamiczny i oszczędny, a napęd na cztery koła daje poczucie bezpieczeństwa na śliskich drogach. Nie miałam żadnych problemów z tym samochodem, serwis jest tani i profesjonalny. Polecam Suzuki Vitara każdemu, kto szuka kompaktowego crossovera z charakterem.

Tomasz z Gdańska: Kupiłem Suzuki Vitara w 2016 roku z silnikiem diesla 1.6 DDiS. Samochód jest świetny do długich tras i ciężkiego bagażu. Spalanie jest niskie, a moment obrotowy wysoki. Samochód jest przestronny i funkcjonalny, ma duży bagażnik i wygodne fotele. Jedyne, co mi się nie podoba, to twardość zawieszenia i hałas silnika. Muszę też regularnie uzupełniać płyn AdBlue i regenerować filtr DPF. Poza tym nie mam zastrzeżeń do tego samochodu, jest niezawodny i solidny.

Krzysztof z Krakowa: Mam Suzuki Vitara z 2017 roku z silnikiem benzynowym 1.6 VVT. Samochód jest tani w zakupie i utrzymaniu, ale nie zachwyca osiągami ani spalaniem. Silnik jest słaby i mały, a skrzynia biegów jest toporna i mało precyzyjna. Samochód jest ładny i ma fajny dach w kontrastowym kolorze, ale wnętrze jest tandetne i plastikowe. Nie podoba mi się też system multimedialny, który jest wolny i mało intuicyjny. Nie polecam tego samochodu, lepiej dołożyć trochę pieniędzy i kupić coś lepszego.

Wybrane jednostki napędowe w Suzuki Vitara: Silnik Pojemność silnika/baterii Moc Moment obrotowy Prędkość maks. Przyspieszenie 0-100 km/h Średnie zużycie paliwa Emisja CO2 1.4 Boosterjet SHVS 1373 ccm 140 KM 235 Nm 200 km/h 9,5 s 4,9 l/100km 105 g/km 1.6 VVT 1586 ccm 120 KM 156 Nm 180 km/h 11 s 5,3 l/100km 123 g/km 1.0 Boosterjet 998 ccm 111 KM 170 Nm 180 km/h 12,1 s 5,7 l/100km 162 g/km 1.5 Strong Hybrid 1462 ccm 116 KM 138 Nm 180 km/h 11,2 s 5,7 l/100km 128 g/km 1.6 DDiS 1598 ccm 120 KM 320 Nm 180 km/h 11,5 s 4,0 l/100km 106 g/km

