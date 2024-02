Volkswagen ID.7 Tourer. Kombi na prąd

Volkswagena ID.7 Tourer. Połączenie kombi i nadwozia shooting brake.

Elektryczne kombi Volkswagena charakteryzuje się długą linią dachu. Pod względem stylistycznym Tourer jest połączeniem klasycznego kombi w formacie Passata i dynamicznego auta z nadwoziem shooting brake, takiego jak Arteon. Dzięki zwiększonej wysokości z tyłu, przestrzeń bagażowa jest wyraźnie większa niż w limuzynie: z pięcioma osobami na pokładzie bagażnik ID.7 Tourera może pomieścić do 605 litrów. Po załadowaniu do oparć przednich siedzeń i do dachu, przestrzeń ta rośnie do 1714 litrów, wówczas w bagażniku zmieszczą się przedmioty mierzące blisko 2 metry długości.