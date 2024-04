Jak przechowywać opony? Nie popełnij tych błędów

Przechowywanie opon. Zależy czy z felgami czy bez

Opony bez felg należy ustawiać pionowo na podłożu, a raz na miesiąc należy je obracać, aby zapobiec ewentualnym deformacjom. Wskazane jest również umieszczenie ich na stojaku kilka centymetrów nad ziemią lub ułożenie płasko w stosie na równym i czystym podłożu. Nie zaleca się zawieszania opon na hakach – co może prowadzić do odkształceń, szczególnie tzw. stopki czyli miejsca przylegania do felgi. Opony z felgami mogą być przechowywane jedna na drugiej lub umieszczone w specjalnych stojakach, a także podwieszone za felgę na hakach.