Kampery. Światowa premiera Nowej Californii 2024

Marka Volkswagen zaprezentowała właśnie najnowszą wersję swojego quasi kampera - California. Nowa California jest standardowo wyposażona w przesuwane drzwi po lewej i prawej stronie pojazdu dzięki czemu, ten kamper ma być bardziej przestronny niż kiedykolwiek wcześniej. Nowa California będzie też pierwszym samochodem kempingowym marki Volkswagen Samochody Dostawcze oferowanym z napędem hybrydowym typu plug-in z napędem na cztery koła.

California to kultowy quasi-kamper. Wyprodukowano już ponad 280 000 egzemplarzy tego bestsellerowego modelu. Teraz Volkswagen Samochody Dostawcze prezentuje zupełnie nową jego generację: Nową Californię. Bazuje ona na dłuższej wersji nowoczesnego Multivana. Volkswagen Samochody Dostawcze przeprojektował każdy obszar tego kampera, czyniąc go bardziej przestronnym, inteligentnym, wyrafinowanym, wszechstronnym i zrównoważonym. Pomimo tego, Nowa California nadal ma podążać śladami swoich kultowych poprzedników, kontynuując w ten sposób jedną z wielkich historii motoryzacyjnych sukcesów. Volkswagen zachował naturalnie kluczowe elementy Californii, takie jak unoszony dach oraz wnętrze, które przy okazji zostało starannie, w najdrobniejszych szczegółach zaplanowane. Oczywiście Nowa California jest cały czas idealnym pojazdem do codziennego użytku, który dosłownie w chwilę może zostać samochodem, dzięki któremu odbędziemy naszą podróż życia. To wszystko dzięki najnowszemu układowi napędowemu, systemom wspomagania, systemowi infotainment oraz dzięki nowej architekturze kampera. Po raz pierwszy w historii wszystkie Californie będą teraz standardowo wyposażone w dwoje przesuwanych drzwi po obu stronach pojazdu, co ma dawać jeszcze większą wszechstronność i więcej możliwości użytkowania. Kolejną nowością w Nowej Californii jest hybrydowy napęd na wszystkie koła typu plug-in. Oznacza to, że kamper odcinkowo poruszać się może jako pojazd w pełni elektryczny.

Beach, Coast i Ocean - idealny kamper na każdą okazję

Volkswagen oferuje Nową Californię w wersjach Beach, Beach Tour, Beach Camper (z mini-kuchnią z tyłu), a także Coast i Ocean (każda z pełnym aneksem kuchennym po stronie kierowcy). Oznacza to, że po raz kolejny dostępna jest kompletna rodzina samochodów kempingowych, które zaspokoją najbardziej zróżnicowane wymagania i sytuacje życiowe. Nowa California jest również jednym z trzech filarów gamy kamperów marki. Plasuje się pomiędzy mniejszym Caddy California a większym Grand California. Nowa California jest doskonałym, wszechstronnym pojazdem idealnie łączącym w sobie funkcje uniwersalnego Volkswagena typu bus do codziennego użytku i wielofunkcyjnego kampera.

Zawsze z podnoszonym dachem, zawsze z dwojgiem przesuwanych drzwi

Wszystkie wersje Nowej Californii mają unoszony dach z oknem z przodu, które może być otwierane niczym wejście do namiotu. Dodatkowo, na obu bokach również umieszczono okna (wszystkie z moskitierą).

Kolejnym wspólnym elementem wszystkich wersji są przesuwane drzwi po lewej i prawej stronie. W Californii 6.1 funkcja ta była dostępna tylko po stronie pasażera z przodu, w pakietach wyposażenia Coast i Ocean. W codziennym życiu oznacza to o wiele łatwiejszy dostęp do Nowej Californii z obu stron. Ponadto, po raz pierwszy, obie strony pojazdu mogą być używane podczas postoju na kempingu jako taras na świeżym powietrzu. By chronić się przed deszczem lub zbyt dużym nasłonecznieniem, opcjonalnie zamówić można też markizę, zarówno na lewą, jak i na prawą stronę. Nowością są także indywidualne fotele zamiast tylnej kanapy. Innymi słowy, rowery mogą teraz podróżować również wewnątrz, a siedzenia można ustawić indywidualnie, zgodnie z osobistymi preferencjami. Wreszcie wszystkie Nowe Californie, począwszy od wersji Beach Tour, są wyposażone w zupełnie nową jednostkę sterującą kamperem, zamontowaną w słupku C, po stronie pasażera. Wszystkie funkcje kampera można teraz kontrolować i sprawdzać z poziomu wyświetlacza.

Alternatywnie, można je również obsługiwać za pomocą odpowiedniej aplikacji samochodowej w systemie infotainment lub aplikacji California on Tour na smartfonie. Jeden mały szczegół techniczny pokazuje, jak dobrze, we wszystkich obszarach, przemyślana jest Nowa California: wszystkie diody LED i oświetlenie we wnętrzu można wyłączyć w tym samym czasie, za pomocą krótkiego, dwukrotnego dotknięcia jednego z licznych przełączników światła. To funkcja, której często nie można znaleźć nawet w luksusowych hotelach.

Multivan – nowoczesna baza dla Nowej Californii

Pod względem technicznym, wszystkie wersje Nowej Californii są osadzone na innowacyjnej modułowej platformie MQB, a tym samym bazują na obecnej wersji Multivana w długiej wersji nadwozia. Długość kampera wynosi 5173 mm (poprzednik: 4904 mm); szerokość bez lusterek zewnętrznych to 1941 mm (poprzednik: 1904 mm). Wysokość, wynosząca 1990 mm z opuszczonym dachem, jest identyczna jak w poprzedniku, co oznacza, że ponownie California bez problemu wjedzie na parkingi wielopoziomowe. Długi rozstaw osi wynoszący 3124 mm zapewnia jeszcze więcej miejsca na pokładzie niż w poprzedniku. Gdy dach jest zamknięty, wysokość wnętrza to 1297 mm. Po otwarciu unoszonego dachu wzrasta ona do 2108 mm. Dzięki platformie MQB, w Nowej Californii dostępna jest szeroka gama systemów wsparcia kierowcy zapewniających dodatkowe bezpieczeństwo i komfort: od funkcji hamowania pojazdu podczas skręcania, jeśli system wykryje pojazd nadjeżdżający z przeciwka, po Travel Assist zapewniający półautomatyczne wspomaganie jazdy, a tym samym zwiększający komfort jazdy na długich dystansach.

Pierwsza California z napędem hybrydowym typu plug-in i napędem na cztery koła 4MOTION

Nowa California może być wyposażona w jeden z trzech różnych rodzajów napędu, które można łączyć ze wszystkimi pakietami wyposażenia i które są sprzężone z automatyczną skrzynią biegów. Podstawowy, to wydajny czterocylindrowy turbodiesel z bezpośrednim wtryskiem paliwa (TDI) o mocy 110 kW (150 KM). Kolejny to wysokoobrotowy turbodoładowany silnik benzynowy z bezpośrednim wtryskiem paliwa (TSI) wytwarzający 150 kW (204 KM) mocy. Zarówno TDI, jak i TSI, napędzają przednią oś. Nowością w modelu California jest napęd hybrydowy typu plug-in (eHybrid) o mocy 180 kW (245 KM). Nowa California jest pierwszym modelem Grupy Volkswagen osadzonym na platformie MQB, który łączy napęd hybrydowy typu plug-in z układem napędu na cztery koła 4MOTION. Napęd hybrydowy typu plug-in umożliwia czasowe przekształcenie Nowej Californii w pojazd elektryczny do codziennego użytku. Wysoka łączna wydajność silników elektrycznego i zaawansowanego technologicznie TSI (1.5 TSI evo2), umożliwia również bardzo duży zasięg całkowity i pozwala na ciągnięcie przyczepy o masie całkowitej do 2000 kg. Dzięki temu Nowa California eHybrid 4MOTION jest idealnym towarzyszem wszystkich globtroterów, zimowych kamperowców i turystów z łodziami lub rowerami na przyczepie.

Dwukolorowy lakier - kultowa cecha modelu California

Nie ma innego pojazdu na świecie, w którym dwukolorowe malowanie jest tak kultowe jak w Bulli. Logicznym jest więc, że jest ono również dostępne dla Nowej Californii marki Volkswagen Samochody Dostawcze. Jako alternatywa dla jedenastu jednokolorowych lakierów, dla Nowej Californii dostępne będą następujące warianty dwukolorowe (odpowiednio na górze i na dole): Mono Silver/Energetic Orange metallic, Deep Black Pearl/Fontana Red metallic oraz - wyłącznie dla Nowej Californii - nowa kombinacja kolorów Candy White solid/Starlight Blue metallic. Trójwarstwowy dach typu pop-up można skonfigurować w trzech kolorach: Toffee Brown, Glacier Blue i Basalt Grey. Ponadto dla Nowej Californii dostępnych jest siedem różnych wzorów 16-, 17-, 18- i 19-calowych felg aluminiowych.

Nowa California: pięć wersji idealnie dopasowanych dla każdego

Nowa California dostępna będzie w aż pięciu wersjach. Zostały one zaprojektowane tak, by zaspokoić jak najwięcej scenariuszy stylu życia i podróży. W porównaniu z poprzednikiem, nowe modele są wyposażone w wyjmowane pojedyncze fotele z tyłu (każdy o wadze 24 kg) zamiast tylnej kanapy. Pod wszystkimi pojedynczymi siedzeniami, a także w fotelach kierowcy i pasażera z przodu, znajdują się praktyczne szuflady. Duża liczba 45-watowych portów USB-C gwarantuje też, że urządzeniom mobilnym nigdy nie zabraknie energii.

California Beach: California Beach z homologacją samochodu osobowego to poziom bazowy tego modelu - to zasadniczo Multivan z ręcznie unoszonym dachem. California Beach oferuje sześć miejsc siedzących (2+2 pojedyncze fotele w drugim i trzecim rzędzie) oraz miejsce do spania dla dwóch osób pod unoszonym dachem, który można otwierać i zamykać ręcznie za pomocą nowego, łatwego w obsłudze mechanizmu. Podnoszone łóżko dachowe ma we wszystkich wersjach Nowej Californii wymiary 2054 x 1137 mm i jest wyposażone w wygodny materac oraz wysokiej jakości sprężyny talerzowe. California Beach Tour: Drugim poziomem specyfikacji jest California Beach Tour. Podobnie jak Beach Camper, Coast i Ocean, wersja ta jest standardowo wyposażona w obracane i regulowane na wysokość fotele kierowcy i pasażera z przodu, dwa ergonomiczne składane krzesła w pokrywie bagażnika, oświetlenie w unoszonym dachu (w tym lampa na „gęsiej szyi” i 45-watowe porty USB), przesuwane okna w lewych i prawych drzwiach przesuwnych oraz zupełnie nową jednostkę sterującą kampera (ekran) w słupku C po stronie pasażera z przodu. Beach Tour ma również na pokładzie dodatkowy akumulator kempingowy (40 Ah LiFePo). Pięciomiejscowa Nowa California Beach Tour jest wyposażona w trzy indywidualne siedzenia z tyłu; oparcia dwóch zewnętrznych tylnych foteli można całkowicie złożyć - w przeciwieństwie do wersji Beach i Multivana. Stwarza to warunki potrzebne do utworzenia dwóch dodatkowych miejsc do spania w części dziennej. W tym celu California Beach Tour ma na pokładzie dodatkowy rozkładany materac (1980 x 1330 mm), który spoczywa na złożonych pojedynczych siedzeniach i gdy nie jest używany może być całkowicie złożony do półki bagażowej w bagażniku. Beach Tour również posiada homologację jako samochód osobowy. Począwszy od pakietu wyposażenia Beach Tour, wszystkie kolejne wersje Nowej Californii są wyposażone w składany stolik (zabezpieczony w przestrzeni bagażowej podczas jazdy).

California Beach Camper: Nazwa mówi sama za siebie - California Beach Camper posiada homologację jako samochód specjalny kempingowy. Podobnie jak Beach Tour, jest ona pięciomiejscowa, ale jest również wyposażona w niezwykle kompaktową mini-kuchnię i złącze zasilania 230 V. Kuchnia z jednopalnikową kuchenką gazową, szufladą na sztućce i dodatkowym schowkiem, znajduje się w module zamontowanym na stałe w przestrzeni ładunkowej. W celu użycia, moduł kuchenny jest wysuwany do tyłu przy otwartej pokrywie bagażnika (co zapewnia również ochronę przed deszczem). California Coast: Czteromiejscowa California Coast wyposażona jest w dwa indywidualne fotele z tyłu, pełnoprawny aneks kuchenny po stronie kierowcy oraz dwa akumulatory hotelowe (łącznie 2 x 40 Ah LiFePo). Identycznie jest w modelu Ocean. Aneks kuchenny został całkowicie przeprojektowany. Jedną z różnic w stosunku do poprzednika jest to, że aneks kuchenny z szafkami, zlewozmywakiem i jednopalnikową kuchenką gazową oferuje podobną przestrzeń jak jego poprzednik, ale nie wystaje tak daleko do przodu dzięki większej długości zewnętrznej Nowej Californii. Ma to wiele zalet: nadal jest miejsce na wsiadanie i wysiadanie przez przesuwne drzwi po lewej stronie, więksi kierowcy mają znacznie więcej miejsca na optymalną regulację siedzenia, fotel kierowcy z regulacją wysokości można teraz również całkowicie obrócić o 180 stopni, i stworzono miejsce na lodówkę, która otwiera się do przodu jako szuflada, podobnie jak w modelu Grand California. Lodówka może być zatem nie tylko bardziej efektywnie wykorzystywana, ale może być również obsługiwana z zewnątrz pojazdu w celu załadowania i rozładowania żywności lub schłodzonych napojów. Rozkładane łóżko w części dziennej ma wymiary 1980 x 1060 mm. Po rozłożeniu jest niezwykle stabilne, spoczywając na jednym ze złożonych siedzeń po prawej stronie i na stopniu zintegrowanym z aneksem kuchennym po lewej stronie. Nie trzeba dodawać, że California Coast posiada również homologację jako samochód specjalny kempingowy.

California Ocean: wersja Ocean była już flagowym modelem w poprzedniej linii produktowej. Tak samo jest w Nowej Californii. W porównaniu z wersją Coast, czteromiejscowa wersja Ocean jest wyposażona w liczne dodatkowe standardowe detale. Obejmują one ekskluzywną tkaninę siedzeń Mélange Raven wykonaną z materiału pochodzącego z recyklingu (na oparciach przednich siedzeń wyhaftowany jest napis California), ogrzewanie foteli kierowcy i pasażera z przodu, dodatkowe ogrzewanie powietrza, duży schowek dachowy nad bagażnikiem i oświetlenie otoczenia w aneksie kuchennym. 28-litrowy zbiornik świeżej wody w modelach Coast i Ocean jest teraz o pięć litrów większy w porównaniu do poprzednika. Obie wersje mają także praktyczny zewnętrzny składany stolik (który może być również używany wewnątrz i jako przedłużenie blatu roboczego) oraz dodatkowe gniazdo 230 V na zewnątrz do elektrycznej płyty grzewczej.

Nowa architektura wnętrza w wersjach Beach

Beach, Beach Tour i Beach Camper: California Beach ma taką samą koncepcję wnętrza jak Multivan. Oparcia poszczególnych siedzeń z tyłu można złożyć do przodu, a nie do tyłu, jak zwykle to zwykle bywało w busach marki Volkswagen Samochody Dostawcze. Jednak od modelu California Beach Tour w górę, oparcia zewnętrznych siedzeń można również złożyć do tyłu, dzięki czemu można nad nimi stworzyć płaską powierzchnię do spania. W wersjach Beach Tour i Beach Camper wygodny składany materac jest po prostu umieszczany nad złożonymi siedzeniami i tylnym podparciem. System zaciemnienia we wszystkich modelach od Beach Tour w górę został również ulepszony: Volkswagen Samochody Dostawcze opracował specjalne kieszenie California, które są po prostu zawieszane u góry okna tylnego po prawej i po lewej stronie i zakrywają całe okno. Schowki na odzież i wszelkiego rodzaju przybory zamknięte są specjalną miękką klapą na zamek błyskawiczny. Praktyczne rolety zintegrowano z ramami okiennymi drzwi przesuwnych i pokrywy bagażnika. W przednich szybach bocznych ponownie zastosowano nieprzezroczyste rolety, mocowane do ramy drzwi za pomocą magnesów. W wersjach Coast i Ocean są to nowe rolety termiczne. Przednia szyba jest teraz przykryta nieprzezroczystą osłoną mocowaną w wycięciu okna za pomocą zintegrowanych prętów. W California Coast i California Ocean osłona ta ma właściwości termoizolacyjne.

Beach Camper z wysuwaną w tyle kuchenką: California Beach Camper jest wyposażona w stałą mini-kuchnię z tyłu. Ma ona dwie szuflady: kuchenka gazowa i mały schowek są zintegrowane w górnej szufladzie, podczas gdy dolna szuflada ma pojemnik na sztućce i duże schowki na naczynia. Po lewej stronie obok modułu kuchennego znajduje się skrzynka technologiczna wyposażona między innymi w gniazdo zasilania 230 V (zasilane przez 300-watową przetwornicę) oraz złącze elektryczne do podłączenia 230V.

Nowa architektura wnętrza wersji Coast i Ocean

Coast i Ocean z aneksem kuchennym zamontowanym z boku: Aneks kuchenny w modelach California Coast i California Ocean jest niezwykle wszechstronny. W modelu Coast kuchnia została zaprojektowana w dwóch dekoracyjnych wykończeniach Platinum Sandwick (jasna górna część) i Raven Brushed (ciemna dolna część). W przeciwieństwie do Coast, górna część w Ocean jest wyposażona w jasne dekoracyjne wykończenie Frizo Sandwick. Dzięki kultowemu wzornictwu i sprawdzonemu, lekkiemu materiałowi aluminiowemu, szafki są podobne do tych z poprzednika, ale oferują jeszcze bardziej praktyczny układ. Patrząc od strony pokrywy bagażnika, po lewej stronie ponownie znajduje się szafka ze schowkami. Znajdują się tu również bezpieczniki części mieszkalnej. Szafka ta nie służy już jednak do wyjmowania butli gazowej - dostęp do niej jest teraz znacznie łatwiejszy przez małe drzwiczki w przestrzeni bagażowej. Szyjka wlewu zbiornika świeżej wody znajduje się teraz pod szafką - dla większego bezpieczeństwa. Tuż obok znajduje się przyłącze zewnętrznego prysznica. Pod względem architektury kuchni, Coast i Ocean podążają za genialnie praktyczną koncepcją swojego poprzednika. Mimo to, wszystko jest nowe i jeszcze lepiej przemyślane. Po lewej stronie, zamiast głębokiej szafy, znajduje się teraz szafka z przesuwanymi drzwiami, która oferuje miejsce na przykład na przybory kuchenne. Na prawo od niej zaczyna się blat roboczy, zakrywający kuchenkę i zlewozmywak. Poniżej znajduje się kolejna szafka ze schowkami. Lodówka, która w poprzednim modelu otwierała się do góry, została zastąpiona znacznie praktyczniejszą lodówką wysuwaną w stylu Grand California. Ponieważ aneks kuchenny nie sięga już do fotela kierowcy, stworzono tam dodatkową przestrzeń. Można ją wykorzystać na przykład na składany stolik, który można nie tylko otworzyć na zewnątrz jako praktyczną półkę w aneksie kuchennym, ale także do wewnątrz jako mały stół jadalny lub jako przedłużenie blatu kuchennego w kierunku siedzenia kierowcy.

Koncepcja trójstrefowa

Prezentując Nową Californię, Volkswagen przedstawia też nową koncepcję trzech stref kempingowych otrzymanych dzięki dwóm przesuwanym drzwiom. Duże wnętrze oraz przestrzenie po prawej i lewej stronie drzwi przesuwnych łączą się, tworząc latem przestrzeń mieszkalną otoczoną naturą.

Strefa pierwsza - część mieszkalna Nowej Californii: Za przednimi fotelami o regulowanej wysokości, które można obracać o 180 stopni (od wersji Beach Tour w górę), całe wnętrze pojazdu jest przedziałem pasażerskim idealnym do codziennej jazdy, oferującym znany już poziom elastyczności. Dzięki regulowanym fotelom, na pokładzie pojazdu można z łatwością przewozić deski snowboardowe i rowery. Gdy Nowa California używana jest jako samochód kempingowy, jej fotele można rozłożyć na płasko szybko przekształcając wnętrze w strefę relaksu lub można je odwrócić do pozycji „twarzą w twarz” dla wspólnych posiłków lub gier. W ten sposób stała tylna kanapa poprzednika ustępuje miejsca wyjmowanym pojedynczym siedzeniom o wadze zaledwie 24 kg każdy. Dzięki podnoszonemu dachowi pojazd oferuje imponującą maksymalną przestrzeń nad głową wynoszącą 2108 mm. Strefy druga i trzecia - tarasy Nowej Californii: Przesuwane drzwi po prawej stronie pojazdu to bezpieczny punkt wsiadania i wysiadania od strony chodnika, podobnie jak w poprzedniku. Załadunek i rozładunek pojazdu jest zatem równie łatwy i bezpieczny. Na kempingu obszar ten zwiększa odczucie przebywania na świeżym powietrzu - podobnie jak w Californii 6.1. Najważniejsze jest jednak to, że Nowa California ma również przesuwane drzwi po stronie kierowcy, które otwierają się, tworząc dodatkową przestrzeń zewnętrzną. Ponieważ kuchnia i lodówka - do których można uzyskać dostęp także z zewnątrz - znajdują się po tej stronie, obszar ten będzie najprawdopodobniej wykorzystywany do posiłków lub spędzania wieczorów, niemal jak na tarasie.

By zmaksymalizować poczucie wakacyjnego relaksu, można zamówić markizę pasującą na prawą lub lewą stronę pojazdu. Jeśli na przykład markiza jest rozłożona od strony kuchennej, po prawej stronie można ustawić żagiel przeciwsłoneczny, by w ten sposób otworzyć ten obszar do zabawy lub czytania w cieniu. Nie ma wątpliwości, że możliwość wykorzystania Nowej Californii marki Volkswagen Samochody Dostawcze do codziennej jazdy lub jako wszechstronnego samochodu kempingowego, została teraz - dzięki dwóm przesuwnym drzwiom - jeszcze bardziej zwiększona.

Sterowanie za pomocą jednostki sterującej kampera, smartfona lub systemu infotainment

Cyfrowe sterowanie funkcjami kampera: Wszystkie funkcje istotne podczas biwakowania są obsługiwane z poziomu 5-calowego wyświetlacza dotykowego na nowej jednostce sterującej kampera w słupku C po stronie pasażera. Pojawiają się tu informacje na temat poziomu świeżej i zużytej wody, funkcji oświetlenia wnętrza, w tym oświetlenia tła, stanu zasilania, lodówki i dodatkowego ogrzewania. Ponadto na wyświetlaczu można przełączyć Nową Californię w tryb kempingowy, tak by automatycznie dezaktywować funkcje Coming Home i Leaving Home, gdy pojazd jest otwierany i zamykany na przykład na kempingu. Jednocześnie większością tych funkcji można również sterować za pomocą smartfona przy użyciu aplikacji California on Tour i aplikacji samochodowej w systemie infotainment. Za pomocą systemu infotainment można również uzyskać dostęp do wyświetlacza nachylenia, który umożliwia wypoziomowanie kampera.

Zdaniem redakcji

Nie do końca jesteśmy przekonani czy zastosowanie podwójnych drzwi to najlepsze rozwiązanie w tym, bądź co bądź, dość małym aucie. Naszym zdaniem jeden, długi ciąg kuchenny ze zlewozmywakiem i zintegrowaną dwupalnikową kuchenką, był dosyć dobrym i funkcjonalnym rozwiązaniem. Skrócenie tego ciągu wrawdzie da możliwość wychodzenia także drzwiami bocznymi po stronie kierowcy, ale nie wiadomo jeszcze czy poważnie nie ograniczy funkcjolnalność. No cóż pozostaje nam czekać do fizycznego zapoznania się z nowym modelem, a także reakcją rynku na takie, dość innowacyjne rozwiązanie.

