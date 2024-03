Nowy Peugeot E-5008. Duży, elektryczny SUV klasy wyższej

Nowy Peugeot E-5008 ma wyznaczać nowe standardy, stając się jedynym w pełni elektrycznym SUV-em oferującym wyjątkową i komfortową przestrzeń dla 7 pasażerów i zasięg elektryczny do 660 km. Nowy Peugeot E-5008 oferowany będzie z dodatkową gwarancją ważną przez 8 lat/160 000 km w ramach programu ALLURE CARE.

W swoim dążeniu, aby stać się marką w 100% elektryczną, Peugeot poszerza swoją ofertę, pragnąc sprostać wymaganiom wszystkich klientów. Nowy E-5008 to jedyny model w swoim segmencie oferujący w pełni elektryczną mobilność dla siedmiu pasażerów w wyjątkowo przestronnym i przyjaznym wnętrzu. Nowy PEUGEOT E-5008 potwierdza elastyczny charakter platformy Stellantis STLA Medium i jest pierwszym modelem, który korzysta z rozszerzonej konfiguracji. Rozstaw osi wynoszący 2,90 m jest wyjątkowo duży, dzięki czemu samochód jest bardzo przestronny, a jego całkowita długość wynosi 4,79 m. Innowacyjna platforma STLA Medium została zaprojektowana, aby spełnić oczekiwania klientów w zakresie tego, co jest dla nich najważniejsze: zasięg (do 660 km), czas ładowania (od 20% do 80% w 30 minut), przyjemność z jazdy, osiągi, wydajność i usługi połączone (planer podróży, inteligentne ładowanie, funkcja „vehicle-to-load”, aktualizacje bezprzewodowe OTA).

Nowy PEUGEOT E-5008 będzie produkowany wyłącznie w fabryce w Sochaux. Jest wyposażony w akumulatory ACC produkowane w gigafabryce we Francji (Douvrin). Jest objęty programem ALLURE CARE i oferuje dodatkową gwarancję do 8 lat / 160 000 km, najdłuższą spośród wszystkich europejskich marek. Sprzedaż nowego PEUGEOT E-5008 rozpocznie się jesienią 2024 roku. Gama będzie obejmować dwie wersje Allure i GT, każda z trzema pakietami opcji ułatwiającymi wybór i trzema silnikami elektrycznymi (210 KM, 230 KM z dużym zasięgiem i 320 KM Dual Motor z napędem na 4 koła), a także dwa zelektryfikowane układy napędowe, hybrydowy 48 V (136 KM) i hybrydowy Plug-In (195 KM).

Peugeot E-5008. Nadwozie

Nowy Peugeot E-5008 oferuje aerodynamiczną sylwetkę i wyrafinowane wnętrze, zapewniając jednocześnie optymalną wydajność.

Wysoka linia nadwozia E-5008 i mocno zarysowane linie boczne, podobnie jak jego wymiary (długość: 4,79 m, szerokość: 1,89 m, wysokość: 1,69 m) sprawiają, że model świetnie prezentuje się na drodze.

Stylistyka modelu odzwierciedla jego dynamikę. Łuk tylnej szyby jest podkreślony przez wyrafinowane boczne elementy stylistyczne, natomiast przód charakteryzuje się nową sygnaturą świetlną i innowacyjnym przednim grillem, który idealnie łączy się z kolorem nadwozia. Wyrafinowana osłona chłodnicy jest podkreślona przez smukłą, elegancką czarną listwę obejmującą cały przód E-5008, w której umieszczono ultrakompaktowe reflektory LED dostępne we wszystkich wersjach. E-5008 GT jest standardowo wyposażony w nową technologię PEUGEOT Pixel LED, która automatycznie dostosowuje wiązkę światła reflektorów do warunków drogowych i utrzymuje optymalne oświetlenie bez przeszkadzania innym użytkownikom drogi.

W kabinie pasażerskiej, spektakularny 21-calowy unoszący się wyświetlacz PEUGEOT Panoramic i-Cockpit® sprawia, że wnętrze jest równie zaawansowane technologicznie, co przyjazne dla użytkownika. Zredukowano liczbę ozdobnych akcentów nadwozia, a chromowane elementy zostały usunięte na rzecz elementów lakierowanych: Meteor Grey na przednim spojlerze i tylnym zderzaku, Orbital Black na obudowach lusterek i dolnej linii pojazdu.

Nowy E-5008 jest dostępny w sześciu kolorach: niebieskim Obsession Blue, niebieskim Ingaro Blue, białym Okenite White, czarnym Pearl Black, szarym Artense Grey i szarym Titanium Grey. Nowy E-5008 GT jest standardowo oferowany w wersji dwukolorowej, z błyszczącym czarnym dachem.

Panoramiczny i-Cockpit® przenoszący przyjemność z jazdy na wyższy poziom. Zespół Peugeot zdecydował się połączyć dwa z trzech podstawowych elementów Peugeot i-Cockpit® – wyświetlacz kierowcy i duży centralny ekran dotykowy. Są one teraz zintegrowane w zakrzywionym panoramicznym wyświetlaczu, składającym się z pojedynczego 21-calowego panelu o wysokiej rozdzielczości, który rozciąga się od lewego końca deski rozdzielczej do konsoli środkowej.

Nowy E-5008 jest wyjątkowo łatwy w prowadzeniu. Dzięki dynamicznym ustawieniom układu jezdnego, zgodnie z tradycją marki Peugeot, samochód dobrze prowadzi się na głównych drogach, a w mieście jest wyjątkowo zwrotny. W celu ułatwienia wszelkich manewrów, E-5008 jest standardowo wyposażony w kamerę, zapewniającą kierowcy widok do tyłu lub widok panoramiczny „z lotu ptaka”. Kamera ta jest zaopatrzona w dyszę spryskującą, zapewniającą idealny widok strefy za samochodem w każdych warunkach. Nowy E-5008 może być wyposażony w dostępny w opcji system Peugeot VisioPark 360°, który dzięki 4 kamerom umieszczonym blisko przednich i tylnych kół oraz 12 czujnikom rozmieszczonym na obwodzie samochodu zapewnia widok bezpośredniego otoczenia w promieniu 360°. Pozwala on skutecznie omijać wszelkie przeszkody znajdujące się w pobliżu samochodu. Dzięki systemowi Drive Assist Plus 2.0, Peugeot E-5008 wspomaga kierowcę, wykorzystując do tego dane z zamontowanych w samochodzie urządzeń sygnalizujących (czujników, kamer, radarów itd.) oraz informacje z systemu nawigacji z dostępem do Internetu.

Te systemy wspomagania służą odciążeniu kierowcy w prowadzeniu samochodu na wielopasmowych arteriach komunikacyjnych, takich jak autostrady:

adaptacyjny tempomat z funkcją Stop & Go oraz funkcją utrzymywania samochodu w osi pasa ruchu: kontroluje on kierunek jazdy i prędkość nowego E-5008, aby utrzymać go na wybranym pasie ruchu z zachowaniem prędkości wstępnie określonej przez kierowcę;

półautomatyczna zmiana pasa ruchu. Na życzenie kierowcy zastępuje go w wykonywaniu manewru zmiany pasa ruchu. W tym celu wystarczy włączyć kierunkowskaz i wcisnąć umieszczony na kierownicy przycisk „OK”, a system przestawi samochód na nowy żądany pas ruchu;

sygnalizowanie z wyprzedzeniem ograniczeń prędkości. Wykrywa wszelkie zmiany w ograniczeniach prędkości, odczytuje znaki drogowe, zbiera informacje z systemu nawigacji połączonego z Internetem i sugeruje kierowcy odpowiednie dostosowanie ustawień aktywnego tempomatu. W przypadku wykrycia deszczu, system bezzwłocznie sugeruje zmniejszenie prędkości do ograniczeń obowiązujących w takim przypadku, na przykład ze 130 do 110 km/h na autostradzie.

Te funkcje jazdy półautonomicznej wymagają zatwierdzenia przez kierowcę. Zespół czujników nadzoruje kierowcę, aby stale trzymał ręce na kierownicy.

Peugeot E-5008. Przestrzeń dla pasażerów

Dzięki dużemu rozstawowi osi, nowy E-5008 oferuje niezwykłą przestrzeń na nogi dla pasażerów w drugim rzędzie, a trzeci rząd wyznacza nowy standard w segmencie C-SUV pod względem komfortu. Drugi rząd nowego E-5008 jest wyposażony w wygodne fotele, które łączą przesuwną kanapę 60/40 z oparciami 40/20/40, zapewniając idealne połączenie modułowości i komfortu. Oparcia foteli w drugim rzędzie odchylają się niezależnie w pięciu pozycjach, zapewniając pasażerom komfort podczas długich podróży. Szczególną uwagę zwrócono na wykończenie, wykorzystując wysokiej jakości materiał dla wszystkich siedzeń w drugim rzędzie.

Dostęp do trzeciego rzędu siedzeń nie ma sobie równych dzięki systemowi Easy Access. Umożliwia on jednoczesne całkowite pochylenie i przesunięcie do przodu foteli w drugim rzędzie. To nowe rozwiązanie znacznie poprawia dostęp do trzeciego rzędu siedzeń. Manewrowanie jest proste, a elementy sterujące znajdują się w górnej części oparcia siedzenia. W połączeniu z szerokim wejściem zapewnionym przez duże tylne drzwi, system ten ułatwia pasażerom różnego wzrostu zajęcie miejsc w trzecim rzędzie.

E-5008 może wygodnie pomieścić do siedmiu pasażerów. Rząd 3 oferuje prawdziwą kanapę z dwoma niezależnymi oparciami wyposażonymi w regulowane zagłówki. Fotele zapewniają prawdziwy komfort: grube i miękkie poduszki, wyższe oparcie i zoptymalizowaną przestrzeń nad głową dla dorosłych.

Nowy Peugeot E-5008 posiada bagażnik o pojemności 748 litrów w konfiguracji 5-miejscowej, 259 litrów w konfiguracji 7-miejscowej i do 1 815 litrów w konfiguracji 2-miejscowej. Samochód wyróżnia wyjątkowa modułowość będąca efektem wyrafinowanej architektury siedzeń, umożliwiająca szeroki zakres konfiguracji drugiego (kanapa 60/40, oparcia 40/20/40) i trzeciego rzędu (oparcia 50/50). Po złożeniu wszystkich tylnych siedzeń, nowy E-5008 oferuje ogromną, płaską powierzchnię podłogi bagażnika i do 2 metrów długości ładunkowej.

Modułowy do granic możliwości, bagażnik E-5008 jest również niezwykle pomysłowy. W konfiguracji 7-miejscowej, z rozłożonym trzecim rzędem, nowy E-5008 ma bagażnik o długości 42 cm, jedyny pojazd w swoim segmencie, który może pomieścić różnorodne wyposażenie i bagaż. Znajdującą się za trzecim rzędem siedzeń podłogę bagażnika można podnieść i schować pionowo za siedzeniami, robiąc tym samym miejsce na dodatkowe walizki i bagaż podręczny.

Pod trzecim rzędem siedzeń znajdują się dodatkowe schowki. Dzięki pojemności wynoszącej około 80 litrów, przestrzeń ta jest idealna do przechowywania różnych przedmiotów, których nie widać z zewnątrz, takich jak na przykład ulubiony sprzęt sportowy. Aby optymalnie wykorzystać tę przestrzeń, jako wyposażenie dodatkowe oferowana jest specjalna szuflada. Roletę bagażnika, którą w razie potrzeby można dopasować do drugiego lub trzeciego rzędu, można włożyć do specjalnego schowka pod podłogą bagażnika. Wreszcie, aby ułatwić załadunek, E-5008 w wersji GT jest standardowo wyposażony w elektrycznie sterowaną klapę bagażnika.

Peugeot E-5008. Napęd elektryczny

Nowy Peugeot E-5008 oferuje gamę elektrycznych i zelektryfikowanych układów napędowych, które wyznaczają standardy w segmencie nie tylko pod względem zasięgu, ale także wyboru oferowanego klientom. Zaprojektowany od samego początku jako model elektryczny, nowy E-5008 dysponuje gamą zeroemisyjnych silników (w cyklu WLTP w trakcie homologacji) oferujących od 500 do 660 km zasięgu elektrycznego, w tym AWD z podwójnym układem silnika i wersję ze zwiększonym zasięgiem.

Ta gama synchronicznych silników z magnesami trwałymi posiada większą moc i wyższą sprawność energetyczną. Wersje z napędem na 2 koła dysponują mocą 157 kW (345 Nm) lub 170 kW (345 Nm). W wersji z napędem na 4 koła, wyposażonej w 2 silniki, łączna moc wynosi 237 kW (157 kW silnik przedni i 80 kW silnik tylny). Silnik przedni zapewnia moment obrotowy 345 Nm, a tylny 170 Nm.

Wysokonapięciowy akumulator litowo-jonowy 400 V o składzie chemicznym NMC (nikiel, mangan i kobalt) jest umieszczony pod podłogą i zasila elektryczny silnik napędowy samochodu. Pozostałe odbiorniki prądu (światła, system informacyjno-rozrywkowy itp.) są zasilane z akumulatora 12 V, który z kolei jest zasilany z akumulatora wysokonapięciowego za pośrednictwem przetwornika.

System regulacji cieplnej akumulatora wykorzystuje układ chłodzenia cieczą. Umożliwia ultraszybkie ładowanie akumulatora, zapewnia optymalny zasięg i wydłuża jego żywotność. Pompa ciepła w naturalny sposób zapewnia komfortową temperaturę dla użytkowników, jednocześnie oszczędzając energię z akumulatora.

Akumulator jest objęty ośmioletnią gwarancją (lub do przebiegu 160 000 km) na 70% fabrycznej pojemności. Platforma STLA Medium „BEV-by-design” dysponuje rekordowym zapasem energii zmagazynowanej między kołami, sięgającym 98 kWh. Ta wysoce efektywna konstrukcja, która zapewnia również wydajną aerodynamikę (SCx 0,77), oznacza, że E-5008 oferuje największy w tym segmencie samochodów zasięg (do 660 km).

Umieszczone na lewym błotniku gniazdo ładowania umożliwia podłączenie przewodów ładowania Trybu 2/3 (prądu zmiennego) i Trybu 4 (prądu stałego).

Ładowanie ze źródeł prądu zmiennego umożliwiają dwa rodzaje ładowarek pokładowych, spełniające wszystkie potrzeby klientów i rozwiązania w zakresie ładowania: montowana w standardzie ładowarka prądu trójfazowego o mocy 11 kW i dostępna jako opcja ładowarka prądu trójfazowego o mocy 22 kW. W przypadku ładowania prądem stałym gniazdo Trybu 4 w nowym Peugeot E-5008 umożliwia korzystanie ze źródeł o mocy do 160 kW. Pozwala to na odzyskanie 100 km zasięgu w zaledwie 10 minut i naładowanie akumulatora od 20% do 80% w 30 minut.

Peugeot E-5008. Pełna gama zelektryfikowanych układów napędowych

Aby wesprzeć swoich klientów w przejściu na pełną elektryfikację, PEUGEOT oferuje również nowy model E-5008 z silnikiem hybrydowym.

Model E-5008 Hybrid o mocy 136 KM i skrzynią biegów e-DCS6 jest wyposażony w system PEUGEOT HYBRID 48 V, który składa się z silnika benzynowego nowej generacji o mocy 136 KM współpracującego z nową 6-stopniową, dwusprzęgłową zelektryfikowaną skrzynią biegów z wbudowanym silnikiem elektrycznym. Dzięki akumulatorowi doładowywanemu podczas jazdy, technologia ta zapewnia dodatkowy moment obrotowy przy niskich obrotach i nawet o 15% niższe zużycie paliwa (5,8 l/100 km w cyklu mieszanym WLTP). Podczas jazdy po mieście, nowy model 5008 Hybrid 136 e-DCS6 może przez 50% czasu poruszać się wyłącznie w zeroemisyjnym trybie elektrycznym.

