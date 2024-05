Fiat 600e 54 kWh 156 KM. Test, wrażenia z jazdy, dane techniczne, ceny i wyposażenie

Fiat 600e. Stylistyka nadwozia i wnętrze

Zanim przejdziemy do tego co najważniejsze, czyli napędu, zacznijmy od wyglądu zewnętrznego i wnętrza. Warto zaznaczyć, że Fiata 600e można bez wahania porównać do Jeepa Avengera. Oba te auta dzielą wiele podzespołów, elementów oraz oczywiście płytę podłogową oraz napęd. Wnętrze obu modeli również jest podobne, ale o tym wspomnę w kolejnym akapicie. Natomiast jeśli chodzi o wygląd zewnętrzny, włoska propozycja diametralnie różni się od „amerykańskiej”. Cieszy mnie fakt, że modele bliźniacze technicznie w obrębie koncernu Stellantis tak wyraźnie różnią się wizualnie i odzwierciedlają charaktery swoich marek – w mniejszym lub większym stopniu. W przypadku Fiata mamy do czynienia… po prostu z Fiatem. To może brzmieć banalnie, ale trudno o lepsze określenie. Włosi nie starali się szokować ani szukać stylistycznych eksperymentów. Ba! Można odnieść wrażenie, że auto mocno przypomina starszego Fiata 500X i przyznam, że gdy zobaczyłem nową 600-tkę po raz pierwszy na żywo, miałem małe déjà vu. Ale mimo to, jeśli ktoś poszukuje włoskiego charakteru w tym aucie, bez trudu go odnajdzie. Podwójne światła z okrągłą sygnaturą LED, łagodne kształty, ciekawe akcenty i stylistyczne smaczki (choć jest ich mniej niż w Jeepie - niestety) tworzą naprawdę przyjemny dla oka klimat. Fiat 600e jest wyraźnie większy od elektrycznej 500-tki, ale ma sporo nawiązań do niej, a oba auta – choć z pozoru tak różne – bardzo dobrze się uzupełniają.

Po pierwszych jazdach Fiatem 600e miałem spore oczekiwania, choć obawiałem się, jak auto się sprawdzi po zderzeniu z naszymi warunkami drogowymi. Fakt, pogoda była idealna dla auta elektrycznego, ale i tak jestem pozytywnie zaskoczony wydajnością napędu. Auto wygląda świeżo, sympatycznie i być może trochę brakuje staranności wykonania i większej ilości włoskich smaczków, ale i tak uważam, że nowa 600-tka to bardzo udane auto. Oceniając samochód jako taki, trudno mu cokolwiek zarzucić, ale jeśli popatrzymy przez pryzmat ceny (wersji La Prima), robi się już nieciekawie, bo za podobną lub nieco wyższą kwotę mamy takie modele, jak BMW iX1, Forda Explorera czy MINI Countrymana E, a w tych modelach napęd jest mocniejszy i być może bardziej wydajny. Kamil Rogala

W środku również jest bardzo przyjemnie, ale charakterystycznych włoskich cech jest znacznie mniej. Owszem, znajdziemy fotele z wytłoczonymi logotypami „FIAT”, sporo krągłości i łagodnych linii, ale tutaj już trudno było się pozbyć wielu podobieństw do Jeepa Avengera. Niemniej jednak, zamiast kanciastych elementów, mamy zaokrąglone, choć znajdujące się w tych samych miejscach. Warto porównać zdjęcia wnętrza Fiat 600e i Jeepa Avengera – są podobne, ale jednak trochę różne. Włosi postanowili zaczerpnąć z projektu Jeepa i zostawili świetnie zaprojektowane, praktyczne i imponująco pojemne schowki w konsoli środkowej, z estetyczną, magnetyczną roletką. Zrezygnowali jednak z półeczki biegnącej przez część deski rozdzielczej przed pasażerem. Zamiast podświetlenia w rogach, mamy listwę LED biegnącą subtelnie przez całą szerokość. Nad wirtualnymi zegarami z kolei zagościł znany z 500-tek okrągły daszek. Te same przyciski, panel klimatyzacji, kierownica i kilka innych elementów są oczywiste w przypadku modeli wewnątrz koncernu. Cóż – oszczędności. Reasumując, wnętrze jest niby podobne, ale klimat mocno odmienny, a muszę przyznać, że bardzo miło spędzało mi się czas w Fiacie 600e i kilkukrotnie przemknęło mi przez myśl, że mógłbym takim autem jeździć na co dzień. Fakt, poziom sympatii był mniejszy niż w przypadku mniejszego Fiata 500 (paradoksalnie), ale te auta mają w sobie jakiś urok, którzy poprawia humor podczas jazdy.