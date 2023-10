Ford Tourneo & Transit Custom. Pierwsze jazdy, wrażenia, ceny i dane techniczne

Rynek samochodów dostawczych i osobowych na ich bazie wcale nie zwalnia, choć wydaje się, że branża jest na dość wyboistej drodze. Tymi wybojami są oczywiście normy i konieczność przejścia – prędzej czy później – na elektromobilność. Zanim to jednak nastąpi, możemy cieszyć się modelami z silnikami wysokoprężnymi, które w przypadku Forda Tourneo i Transit Custom są niemal klasyką gatunku. Jak spisują się w trasie? Jakie oferują nowości i rozwiązania?

Ford Tourneo Custom. Dziewięć miejsc, dobrej jakości materiały i elastyczne wnętrze

Kamil Rogala Zacznijmy od Forda Tourneo Custom, który oferuje prawdopodobnie najwięcej nowości i ciekawych rozwiązań. Nowa platforma, nowy układ napędowy z hybrydą plug-in (PHEV), a do tego opcjonalny napęd na cztery koła i w pełni niezależne zawieszenie. Fakt, Ford podnosi poprzeczkę i pokazuje, że granica pomiędzy samochodami klasy popularnej i premium powoli się zaciera. Poza tym nowy model wchodzi na rynek z pełnym pakietem wyposażenia premium, m.in. elastycznie regulowanymi tylnymi siedzeniami montowanymi na szynach, drzwiami bocznymi obsługiwanymi bez użycia rąk, systemem audio B&O, panoramicznym szklanym dachem a także w szczególny sposób składaną na płasko kierownicą, która zmienia się w użyteczny stolik lub blat biurka. W naszych testowych egzemplarzach nie mieliśmy wszystkich tych gadżetów, ale te wybrane np. panoramiczny dach i przesuwane fotele robią bardzo pozytywne wrażenie.

„Niezależnie od tego, czy chodzi o aktywne spędzanie czasu na rodzinnej weekendowej wycieczce, czy o przewiezienie „z klasą", w komforcie szefostwa firmy na lotnisko, zaawansowana łączność Tourneo Custom, najnowocześniejszy design i nowa luksusowa atmosfera sprawiają, że wybór tego samochodu nie powinien budzić wątpliwości" – powiedział Hans Schep, dyrektor generalny, Ford Pro, Europe. Kamil Rogala Opcji i ciekawych rozwiązań jest mnóstwo. Wróćmy jednak do wspomnianych foteli. Zoptymalizowana platforma pojazdu znacząco zwiększyła dostępną przestrzeń w kabinie, niezależnie od wybranego układu napędowego. Samochody wyposażone w standardowy lub wydłużony rozstaw osi mogą pomieścić aż dziewięć pasażerów na trzech rzędach siedzeń, co zapewnia znakomitą wszechstronność w każdej wersji pojazdu. Wyposażenie wnętrza wyróżnia się innowacyjnym systemem siedzeń, zamontowanych na prowadnicach w drugim i trzecim rzędzie. To umożliwia elastyczną adaptację kabiny do potrzeb przewozu zarówno pasażerów, jak i bagażu. Siedzenia na prowadnicach pozwalają na przesuwanie ich do przodu lub do tyłu, poruszając się wzdłuż karbowanych szyn osadzonych w podłodze tylnej części kabiny lub na całkowite ich wyjęcie. Trzy niezależne fotele w drugim rzędzie mogą być przesuwane niezależnie od siebie, natomiast trzeci rząd siedzeń składa się z podwójnego i pojedynczego fotela.

Nabywcy Tourneo Custom mogą wybierać spośród wielu atrakcyjnych wariantów nowego modelu, w tym przygotowanej dla podróżników serii Active, a także topowego Titanium X, który oferuje najbogatszą specyfikację spośród wszystkich Tourneo, jakie kiedykolwiek powstały, ze standardowym wyposażeniem obejmującym 19-calowe aluminiowe felgi i reflektory Full LED, a także pokrycie siedzeń, wykonane ze skóry syntetycznej Sensico. A co pod maską? Kamil Rogala W ramach najbardziej wszechstronnej gamy Tourneo Custom w historii, klienci mogą wybrać najnowszą generację silników wysokoprężnych Ford EcoBlue o mocy 150 KM i 170 KM lub zupełnie nową wersję Plug-In Hybrid (PHEV), a także E-Tourneo Custom z elektrycznym układem napędowym zasilanym akumulatorem o pojemności 64 kWh i silnikiem o mocy 160 kW, zapewniającym zasięg do 300 KM (zgodnie z ofertą pojazdów oferowanych na polskim rynku). Modele napędzane silnikami wysokoprężnymi są już w produkcji, a klienci mogą zamawiać najnowsze Tourneo Custom z napędem PHEV z dostawą od wiosny 2024 roku. W pełni elektryczny E-Tourneo Custom ma pojawić się latem 2024 roku.

Ja miałem okazję sprawdzić na kilkudziesięciokilometrowej trasie wersję z topowym napędem wysokoprężnym tj. 2.0 EcoBlue o mocy 170 KM i momencie obrotowym 390 Nm. Napęd trafiał na przednie koła za pośrednictwem 8-biegowej skrzynia automatycznej. Średnie zużycie paliwa wg. producenta waha się w przedziale od 7,4 do 11,1 l/100 km w zależności od warunków, a pojemność zbiornika paliwa to 55 litrów. Co ciekawe, można wybrać opcję dalekiego zasięgu ze zbiornikiem o pojemności 70 litrów. Przyznam, że na trasie testowej udało się bez problemu zejść ze zużyciem średnim poniżej 8 l/100 km, co jak na naprawdę ciężkie auto (około 2350 kilogramów masy własnej) jest wynikiem bardzo dobrym. Dynamika do prędkości około 120 km/h jest całkiem dobra, ale powyżej tej wartości przyspieszanie do prędkości autostradowych jest dość ślamazarne. Obawiam się, że pod pełnym obciążeniem auto może być dość ospałe, a przecież mówimy o topowej odmianie ze skrzynią automatyczną. Pozytywnie zaskakuje za to jakość materiałów, spasowania oraz wyciszenia, co w autach tego typu, których nadwozia często rezonują, jest zdecydowanie powodem do pochwał. Ceny?

Najtańszego Forda Tourneo Custom w wersji 320 L1, z wyposażeniem Limited i silnikiem 2.0 EcoBlue 150 KM (skrzynia manualna M6) to koszt 234 659 złotych (z VAT). Za topową odmianę Titanium X w wersji 340 L2 z silnikiem 2.5 PHEV o mocy 227 KM i napędem na przednią oś trzeba zapłacić 288 484 złotych (z VAT). Ciekawą opcją jest wersja Active z napędem AWD i najmocniejszym silnikiem Diesla w wersji 320 L2 w cenie 278 066 złotych (z VAT).

Ford Transit Custom. Kontynuacja bestselleru z nowymi rozwiązaniami

Kamil Rogala Ford Transit jaki jest każdy widzi – estetyczny, pojemny i przemyślany. Nie będziemy zatem opisywać go od podstaw, bo zainteresowani doskonale wiedzą jakie to auto, a jedynie wspomnimy o nowościach, jakie oferuje w kolejnym wcieleniu. Najnowsza generacja najlepiej sprzedającego się w Europie jednotonowego samochodu dostawczego jest w pełni zintegrowana z cyfrowym środowiskiem oprogramowania i usług Ford Pro, które pomagają firmom obniżyć koszty użytkowania, pracować wydajniej i upraszczać zarządzanie pojazdami użytkowymi.

Inżynierowie Forda opracowali zupełnie nową platformę, specjalnie zaprojektowaną pod kątem zwiększenia ładowności, ułatwienia dostępu do wnętrza, podniesienia komfortu kierowcy, ułatwienia obsługi oraz zapewnienia doskonałych osiągów i właściwości jezdnych. Zaawansowana konstrukcja umożliwia wykorzystanie różnych układów napędowych, w tym hybrydowego typu plug-in oraz nowego w tym segmencie samochodów napędu na wszystkie koła, przy jednoczesnym zachowaniu przestrzeni ładunkowej.

Nowy Transit Custom, stworzony z uwzględnieniem opinii i oczekiwań klientów, oferuje wiele niespotykanych w tym segmencie funkcji i rozwiązań, które pomagają zwiększać efektywność i dostępność w ciągu dnia pracy. Obejmuje to innowacyjną kierownicę, system Delivery Assist oszczędzający czas, system integracji Ford Pro Upfit ułatwiający konwersje od strony cyfrowej, nowy system bezpieczeństwa Exit Warning oraz rozszerzoną kabinę MultiCab, zwiększającą funkcjonalność pojazdu. Ponadto gamę pojazdów Transit Custom uzupełni elektryczny model E-Transit Custom, który znacznie ułatwi małym firmom przejście na pojazdy elektryczne.

„Nasz nowy Transit Custom ma wiele do zrobienia – jest najlepiej sprzedającym się vanem w Europie i w zeszłym roku był ogólnie najchętniej kupowanym pojazdem w Wielkiej Brytanii – zrobiliśmy więc wszystko, aby zapewnić naszym klientom kolejny ogromny krok naprzód" – powiedział Hans Schep, dyrektor generalny, Ford Pro, Europe. „Nowa generacja Transita Custom to zupełnie nowa konstrukcja, niezrównane środowisko usług opartych na łączności i innowacyjne rozwiązania dla użytkowników, które na nowo zdefiniują efektywność firm naszych klientów w erze skomunikowanych pojazdów." Kamil Rogala Modele Transit Custom z silnikami wysokoprężnymi EcoBlue są już w produkcji, a dostawy rozpoczną się w czwartym kwartale 2023 roku. Klienci mogą obecnie zamawiać pełną gamę wersji, w tym modele z napędem hybrydowym typu plug-in, które będą dostarczane od wiosny 2024 roku, natomiast latem 2024 roku pojawi się w pełni elektryczny E-Transit Custom. A jak Transit Custom sprawdza się podczas jazdy?

Trasa testowa prowadziła dokładnie tymi samymi drogami, więc mogłem mniej więcej porównać dynamikę i jakość prowadzenia. Rzecz jasna o wiele więcej komfortu i spokoju oferował Tourneo Custom ze 170-konnym silnikiem wysokoprężnym i 8-biegowym automatem, ale dynamika, głównie przy wyższych prędkościach, zdecydowanie przemawia na korzyść Transita. Fakt, mówimy o zdecydowanie niższej masie (choć w przestrzeni ładunkowej zamontowano 400-kilogramowy balast, aby zasymulować przewożenie ładunku), ale 150-konna wersja napędu wysokoprężnego w połączeniu z 6-biegowym manualem radziła sobie na autostradzie zdecydowanie lepiej. Poza tym tutaj również na pochwałę zasługiwało wyciszenie i jedynie na powtarzających się nierównościach np. kostce brukowej lub na bardzo zniszczonej nawierzchni dawał się we znaki efekt rezonansu niewygłuszonej przestrzeni ładunkowej. Co ważne, w wersji dostawczej również zastosowano niezależne zawieszenie, co sprawiło, że prowadzenie i zwykła frajda z jazdy są na bardzo wysokim poziomie. A ceny?

Bazowa wersja Transita Custom tj. wariant 280 L1 w wersji Trend (nadwozie van) z silnikiem 2.0 EcoBlue o mocy 110 KM i ze skrzynią M6 to koszt 174 672 złotych (z VAT). Topowa odmiana czyli wariant 320 L2 z wyposażeniem Trail (nadwozie van brygadowy) z silnikiem 2.0 EcoBlue o mocy 170 KM, skrzynią automatyczną i napędem AWD to koszt 247 051 złotych (z VAT).

Podsumowanie

Oba modele pozostawiły po sobie bardzo pozytywne wrażenie. Co prawda wersja osobowa nie jest przeznaczona dla tych, którzy lubią dynamicznie jeździć po autostradach i drogach szybkiego ruchu, ale jeśli ktoś preferuje spokojne, komfortowe podróżowanie, na pewno będzie zachwycony. Transit Custom z kolei zaskakuje mnóstwem nowoczesnych i praktycznych dodatków, które z pewnością zostaną docenione w firmie posiadającej większą flotę tych modeli. Czekamy na nieco dłuższe testy, abyśmy mogli odkryć wszystkie zalety nowych Customów.

