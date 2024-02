Toyota GR Yaris. Więcej mocy i dwie wersje specjalne

Wzmocniona płyta podłogowa, ulepszone zawieszenie, stały napęd na cztery koła i nowe tryby jazdy. Tak można scharakteryzować najważniejsze zmiany w Toyocie GR Yris. Na tym jednak nie koniec nowości.

Toyota GR Yaris. Jeszcze więcej mocy

GR Yaris w chwili debiutu dysponował najmocniejszym trzycylindrowym silnikiem na świecie. Teraz oferuje jeszcze więcej. Jego moc została podniesiona o 19 KM do 280 KM, a moment obrotowy jest o 30 Nm wyższy i wynosi 390 Nm. Równolegle ze zwiększaniem mocy dopracowano też niezawodność jednostki napędowej. Jako poligon doświadczalny posłużyły rajdowe mistrzostwa Japonii oraz w japońskich wyścigach długodystansowych. Nowy GR Yaris ma wzmocniony rozrząd, zawór wydechowy zyskał nowy materiał, zwiększono ciśnienie wtrysku paliwa. Auto ma też nowe, lekkie tłoki z odpornymi na zużycie pierścieniami, a do układu dolotowego dodano nowy czujnik ciśnienia.

Toyota GR Yaris. Wyłącznie z pakietem Sport

W Europie nowy GR Yaris jest oferowany wyłącznie z pakietem Sport, który ma dodatkowe elementy układu chłodzenia jak nowa dolna chłodnica poprawiająca niezawodność podczas jazdy z w pełni otwartą przepustnicą, modyfikacje wlotu powietrza oraz intercooler z instalacją natrysku wody. W Europie nowy GR Yaris jest oferowany wyłącznie z pakietem Sport, który ma dodatkowe elementy układu chłodzenia jak nowa dolna chłodnica poprawiająca niezawodność podczas jazdy z w pełni otwartą przepustnicą, modyfikacje wlotu powietrza oraz intercooler z instalacją natrysku wody. Toyota Największą zmianą w nowym GR Yarisie jest wprowadzenie ośmiobiegowej skrzyni automatycznej GAZOO Racing Direct, która będzie oferowana opcjonalnie. Auto nadal będzie w standardzie wyposażone w skrzynię manualną o sześciu przełożeniach. W pracach nad nową skrzynią biegów największy nacisk położono na jak najlepszy czas podczas redukcji przełożeń. Skrzynia automatyczna pozwala także kierowcy jeszcze bardziej skoncentrować się na kierowaniu.

Nowa funkcja wyboru trybów jazdy – Sport, Normal, Eco, pozwala dostosować auto do codziennych potrzeb poprzez modyfikację ustawień wspomagania kierownicy, pracy układu klimatyzacji, reakcji na pedał przyspieszenia czy układ zegarów przed kierowcą. W samochodach z automatyczną skrzynią GAZOO Racing Direct dostosowuje się także sposób zmiany przełożeń. W trybie Sport zmiany są błyskawiczne, w trybie Normal oraz Eco zachowano odpowiedni balans. W trybie Sport, gdy skrzynia znajduje się pozycji D najważniejsza jest szybkość pracy, a w pozycji M zapewnia błyskawiczną zmianę przełożeń. W zakresie od 4900 do 7200 obr./min. skrzynia dostarcza najwięcej wrażeń.

Toyota GR Yaris. Stały napęd na cztery koła

Tak jak w do tej pory oferowanym GR Yarisie zastosowano stały, kontrolowany elektronicznie napęd na cztery koła GR-FOUR. Układ pracuje w trzech trybach – Normal, Gravel i Track, które dostosowują rozkład momentu obrotowego między koła przedniej i tylnej osi do warunków na drodze i stylu jazdy kierowcy.

Rozkład momentu obrotowego między osiami reguluje responsywne sprzęgło, zaś rozdziałem między kołami po lewej i prawej stronie zarządzają dwa mechanizmy różnicowe Torsen, dzięki którym auto prowadzi się naturalnie i bezpośrednio. Dzięki zwiększeniu liczby spawów laserowych o 13% oraz wykorzystanie o 24% więcej klejów strukturalnych zwiększyła się sztywność lekkiego nadwozia GR Yarisa, a tym samym auto lepiej reaguje na skręcanie, lepiej się prowadzi i daje większe poczucie przyczepności. Z przodu zastosowano płytę podłogową z platformy GA-B z modelu Yaris, a z tyłu wykorzystano platformę GA-C z modeli o segment większych. W Europie nowy GR Yaris jest oferowany wyłącznie z pakietem Sport, który ma dodatkowe elementy układu chłodzenia jak nowa dolna chłodnica poprawiająca niezawodność podczas jazdy z w pełni otwartą przepustnicą, modyfikacje wlotu powietrza oraz intercooler z instalacją natrysku wody. Toyota

Toyota GR Yaris Ogier Edition

Wyróżnikiem Toyoty GR Yaris Ogier Edition są dwa nowe tryby pracy napędu 4x4: Seb i Morizo. Nad ustawieniami pracy w pierwszym trybie osobiście czuwał Ogier. Napęd 4x4 oraz mechanizmy o ograniczonym poślizgu Torsen z przodu i z tyłu tak dystrybuują moc, by większość trafiała na tylną oś, a auto umożliwiało uślizg tylnych kół. Kierowca zyskuje dzięki temu lepszą kontrolę i wyczucie samochodu, co przekłada się na osiąganie lepszych czasów. Tryb Morizo został opracowany na bazie rajdowych doświadczeń Akio Toyody i został skalibrowany tak, by kierowca uzyskiwał powtarzalne wyniki.

GR Yaris w wersji Ogier Edition ma lakier Matt Stealth Grey, a na grillu i felgach umieszczono francuską flagę, co jest nawiązaniem do narodowości ośmiokrotnego mistrza świata. Auto ozdobiono też naklejkami, które przypominają o tytułach Ogiera. Wyróżnikiem auta jest nowy tylny spojler z włókna węglowego i pomalowane na niebiesko zaciski hamulcowe. Na przednich drzwiach dodano naklejki TOYOTA GAZOO Racing, a na tylnej klapie emblemat Ogier Edition. We wnętrzu uwagę zwraca tabliczka upamiętniająca mistrza WRC umieszczona na desce rozdzielczej przed pasażerem, a kierownicę obszyto nicią w kolorach czerwonym, szarym i niebieskim, co nawiązuje do flagi Francji. Fotele, a także skrzynia biegów i dźwignia hamulca ręcznego mają szare obszycia. W obu limitowanych wersjach specjalnych tak dostosowano grafiki wyświetlane na cyfrowych zegarach, by odzwierciedlały nowe tryby jazdy.

Toyota GR Yaris Rovanperä Edition

GR Yaris Rovanperä Edition także ma dwa specjalne tryby jazdy. Tryb Donut odzwierciedla pasję najmłodszego rajdowego mistrza świata do driftingu. Moc przekazywana jest głównie na tylną oś, a tryb umożliwia z łatwością zerwanie przyczepności tylnych kół, jazdę w poślizgu oraz wykonywanie obrotów auta w miejscu.

Z kolei w trybie Kalle napęd wykorzystuje tylny mechanizm o ograniczonym poślizgu Torsen oraz tylną przekładnię różnicową o stałej prędkości, uzyskując linearną charakterystykę prowadzenia. Wchodząc w zakręt auto przekaże więcej mocy na tylną oś, a mocniejsze wciśnięcie pedału przyspieszenia na wyjściu z niego zwiększy moc na przedniej osi, by jak najefektywniej przejechać łuk. Wersję specjalną GR Yaris Rovanperä Edition wyróżnia wyjątkowa trójkolorowa stylizacja nadwozia. To nawiązanie do zaprojektowanej przez Henriego Liupakkę grafiki zdobiącej auto, w którym Rovanpera odnosi sukcesy w międzynarodowym driftingu. Na przednich błotnikach znajdują się naklejki mistrza WRC, a przednie drzwi i tylny zderzak ozdobiono napisem TOYOTA GAZOO Racing. Na tylnej klapie umieszczono emblemat Rovanperä Edition. Auto ma 18-calowe felgi aluminiowe BBS, a tylny spojler znany z modelu GRMN Yaris wykonany jest z włókna węglowego i ma możliwość regulacji. We wnętrzu obszycie tapicerki nawiązuje do fińskich barw narodowych, a przed pasażerem, tak jak w Ogier Edition, umieszczono tabliczkę okolicznościową. Specjalne wersje Toyoty GR Yaris powstaną w ściśle limitowanej liczbie egzemplarzy. Informacje o dostępności i zamówieniach zostaną podane wkrótce.

Wideo Inauguracja metro roweru