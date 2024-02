Hybrydowa Toyota RAV4. Ile kosztuje w lutym 2024 roku?

Najpopularniejszy zelektryfikowany samochód Toyoty na świecie – RAV4, dostępny jest teraz w polskich salonach w specjalnej ofercie. Auta z wyprzedaży 2023 z napędem hybrydowym w wersji AWD-i oferowane są z rabatami sięgającymi blisko 25 tys. zł.

Hybryda w gamie Toyoty RAV4 zadebiutowała w 2015 roku i co roku rośnie popularność napędu w globalnej sprzedaży auta. W 2023 roku klienci na całym świecie kupili 408 919 egzemplarzy RAV4 z klasyczną hybrydą oraz z hybrydą plug-in, co uczyniło z modelu najpopularniejszy na świecie zelektryfikowany samochód marki. Sprzedaż hybrydowych wersji SUV-a Toyoty wzrosła rok do roku o 10%, a najwięcej niskoemisyjnych RAV4 trafiło do kierowców w Ameryce Północnej (236 512 egz.) oraz w Europie (75 071 egz.). Obecna generacja modelu występuje z układem hybrydowym z napędem na przód, z inteligentnym napędem na cztery koła AWD-i oraz jako wyjątkowo mocna i oszczędna, 306-konna hybryda plug-in. RAV4 Hybrid FWD ma moc 218 KM, zaś wersja AWD-i generuje 222 KM mocy i rozpędza się od 0 do 100 km w 8,1 s. Hybryda w RAV4 jest nie tylko niezawodna, ale i oszczędna, co potwierdzają dane średniego zużycie paliwa, które wynosi od 5,6 l/100 km.

W salonach Toyoty można nabyć wybrane wersje hybrydowej Toyoty RAV4 z napędem AWD-i, które objęto specjalną ofertą w ramach wyprzedaży 2023 z rabatami sięgającymi 24 700 zł.

Toyota RAV4 z napędem AWD-i

Cennik wyprzedażowy RAV4 Hybrid z napędem AWD-i otwiera wersja Comfort wyceniona od 174 400 zł. Miesięczna rata w Leasingu KINTO ONE dla firm wynosi 1567 zł netto, a w Leasingu Konsumenckim KINTO ONE to 1928 zł brutto. W obu przypadkach umowa zawierana jest na 36 miesięcy, obowiązuje opłata wstępna w wysokości 10% ceny pojazdu oraz 60 tys. km limitu przebiegu.

RAV4 Hybrid AWD-i w wersji Comfort ma 17-calowe felgi aluminiowe, kamerę cofania oraz przednie i tylne czujniki parkowania, dwustrefową klimatyzację, 12,3-calowe cyfrowe zegary oraz system multimedialny Toyota Smart Connect z 10,5-calowym ekranem dotykowym, inteligentnym asystentem głosowym, nawigacją Connected, czteroletnią darmową transmisją danych oraz pakiet systemów bezpieczeństwa i wsparcia kierowcy Toyota T-MATE.

RAV4 Comfort można doposażyć w pakiet Style, który zawiera inteligentny kluczyk, bezprzewodową ładowarkę do smartfona, elektrycznie unoszone drzwi bagażnika otwierane bezdotykowo, 18-calowe felgi aluminiowe, przyciemniane szyby tylne oraz zapasowe koło dojazdowe. W wyprzedażowej ofercie tak skonfigurowane auto kosztuje od 177 100 zł. Dla firm przygotowano ofertę Leasingu KINTO ONE z miesięczną ratą netto w wysokości 1610 zł, a dla osób prywatnych Leasing Konsumencki KINTO ONE kosztuje miesięcznie 1980 zł brutto.

Hybrydowa Toyota RAV4 - cennik

Napęd 4x2

2.5 Hybrid Dynamic Force 218 KM FWD e-CV, Comfort - 188 900 zł (cena promocyjna 175 200 zł)

2.5 Hybrid Dynamic Force 218 KM FWD e-CV, Executive - 217 900 zł (cena promocyjna 202 000 zł) Napęd 4x4 2.5 Hybrid Dynamic Force 222 KM AWD-i e-CV, Comfort - 198 900 zł (cena promocyjna 174 400 zł)

2.5 Hybrid Dynamic Force 222 KM AWD-i e-CV, Selection - 220 900 zł (cena promocyjna 204 800 zł)

2.5 Hybrid Dynamic Force 222 KM AWD-i e-CV, Executive - 227 900 zł (cena promocyjna 211 300 zł)

