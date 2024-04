Nowa Toyota Land Cruiser. Takie technologie wprowadzono do nowej odmiany

Toyota Land Cruiser 250 to najnowsza generacja modelu, który w ciągu ostatnich 70 lat stał się wzorem samochodu terenowego. Dzięki nowej platformie GA-F i konstrukcji ramowej nowy Land Cruiser jest prawdziwą terenówką.

Toyota Land Cruiser. Stały napęd 4x4

Nowy Land Cruiser to nadal prawdziwy samochód terenowy z klasycznym, stałym napędem na cztery koła. Konstrukcja wału napędowego została dopracowana pod kątem trwałości oraz cichszej pracy. Zmodyfikowano również centralny mechanizmy różnicowy o ograniczonym poślizgu typu Torsen, który został zoptymalizowany pod kątem osiągów i wpływu na zużycie paliwa. Zapewnia to równowagę pomiędzy przyczepnością w terenie a stabilnością na drodze.

Nowego Land Cruisera napędza czterocylindrowy rzędowy silnik o pojemności 2755 cm3, który ma 204 KM/150 kW mocy i jest połączony z nową, 8-biegową automatyczną skrzynią biegów Direct Shift. Dzięki maksymalnemu momentowi obrotowemu 500 Nm auto może holować przyczepę o masie do 3500 kg.

Toyota Land Cruiser. Nowa konstrukcja i przeprojektowane zawieszenie

Nowy Land Cruiser ma, tak jak jego poprzednicy, doskonałe właściwości terenowe, łącząc sprawdzone przez lata rozwiązania z najnowszymi technologiami. Samochód zapewnia też komfort w codziennym użytkowaniu, także w ruchu miejskim. Land Cruiserem łatwo się manewruje, kierowca ma doskonałą widoczność we wszystkich kierunkach, a auto daje dużą przyjemność z prowadzenia.

Land Cruiser to cały czas prawdziwy samochód terenowy za sprawą konstrukcji opartej na ramie, której możliwości zwiększa zastosowanie nowej platformy GA-F. Dzięki temu auto jest znacznie bardziej wytrzymałe i sztywne.

W przednim zawieszeniu zastosowano nowy, niezależny układ podwójnych wahaczy ze zwiększonym skokiem, uzyskując wysoką przyczepność i zdolność do jazdy w terenie. Lżejsze i jednocześnie bardziej sztywne elementy tylnego zawieszania zapewniają jego płynną i liniową charakterystykę pracy. Zwiększony skok poprawia sprawność w trudnym terenie zapobiegając odrywaniu się tylnego koła od nawierzchni.

Toyota Land Cruiser. Technologiczne wsparcie w terenie

Auto jest pełne nowoczesnych technologii ułatwiających poruszanie się w terenie. Nowy Land Cruiser jest pierwszą Toyotą, w której zastosowano system rozłączania przedniego stabilizatora (SDM), co przekłada się na większe zdolności terenowe oraz większy komfort na drogach. To także pierwsza generacja w historii, w której jest elektryczne wspomaganie kierownicy, co pozwoliło na rozszerzenie liczby systemów bezpieczeństwa i wsparcia kierowcy Toyota Safety Sense.