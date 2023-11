Tak wygląda elektryczny Maybach. Zobacz jak został wyposażony!

Jeśli kierowca zbliży się do pojazdu z boku na odległość mniejszą niż 6 m, wysuwają się klamki drzwi. Gdy odległość do samochodu zmniejsza się poniżej około 1,5 m, drzwi kierowcy otwierają się automatycznie. Tę wyjątkową funkcję powitalną można włączyć lub wyłączyć na centralnym wyświetlaczu systemu MBUX. Wszystkie pozostałe drzwi można otwierać i zamykać zdalnie, kluczykiem lub za pośrednictwem ekranu MBUX-a z przodu lub z tyłu. Co więcej, drzwi kierowcy zamykają się automatycznie również po naciśnięciu pedału hamulca.

Kierowców czeka nowy podatek od samochodów. Ma to być opłata, która prawdopodobnie zostanie wprowadzona do końca 2024 roku. Od czego będzie zależeć jej wysokość?

Podobnie jak przednie siedzenia, standardowe tylne fotele Executive są wyposażone w wentylację, funkcję masażu oraz ogrzewanie karku i ramion. Do dyspozycji jest też masaż łydek oraz pakiet szoferski. Gdy tylko pasażer z prawej strony zechce rozłożyć swoje siedzenie, fotel przed nim automatycznie przesunie się do przodu. W każdy ze słupków C wbudowano stylową lampę. Adaptacyjne tylne oświetlenie oferuje dodatkowe lampki do czytania w uchwytach i pasy świetlne w podsufitce.