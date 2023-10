Nowy podatek dla właścicieli aut. Od czego będzie zależeć jego wysokość?

Wielu ekspertów już blisko dwa lata temu mówiło, że trzeba zająć się kwestią podatku od aut spalinowych związanych z realizacją tzw. KPO. Tymczasem od momentu podpisania dokumentów dotyczących Krajowego Planu Odbudowy, nikt, oprócz wąskiego grona specjalistów, nie zwracał na to żadnej uwagi i po uspokajających wypowiedziach rządu, praktycznie też nikt się tym tematem nie interesował.

Ale wraz z wypłatą dla Polski pieniędzy z KPO, nie jest wykluczone, że taki podatek będzie musiał zostać wprowadzony. Jednak w chwili obecnej nie ma żadnego projektu uregulowań prawnych tych kwestii, a tym bardziej tego w zależności od jakich parametrów pojazdu będzie on obliczany i w jakiej wysokości.

Nie sądzę także, by podatek ten i jego wyliczenie były identyczne jak w innych krajach Unii Europejskiej. Przede wszystkim dlatego, że próba wprowadzenia jakiejkolwiek opłaty dodatkowej zawsze natyka się na opór opinii społecznej. Przypomnę tutaj próbę wprowadzenia nowelizacji ustawy o Stacjach Kontroli Pojazdów i podniesieniu opłaty za badania techniczne. Opłata ta miała wzrosnąć zaledwie o 30-50 złotych rocznie, a spotkała się z dużym oporem kierowców. Na tyle skutecznym, że finalnie nie została ona wprowadzona. Dlatego też, mimo, że założeniem Komisji Europejskiej, jest stopniowe wycofywanie z ruchu najstarszych i najbardziej zagrażających środowisku pojazdów, to jednak nie sądzę, by obecnie znalazło się wystarczające poparcie w naszym kraju dla takich działań. A nawet jeśli w związku z realizacją KPO, będziemy musieli wprowadzić taki podatek, to by był on dotkliwy w swojej wysokości dla właścicieli pojazdów.