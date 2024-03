Mercedes-Maybach EQS SUV. Ile kosztuje w Polsce ten luksusowy SUV?

Od 20 października ubiegłego roku strażnicy miejscy mogą ukarać osoby jeżdżące rowerem czy hulajnogą bez uprawnień mandatem w wysokości do 200 zł. Jeśli taka sprawa trafi do sądu, to kara grzywny może…

Po odblokowaniu pojazdu podróżujących witają elementy świetlne. Kolejną ekskluzywną cechą są standardowe przednie i tylne automatyczne drzwi. Wnętrze zaprojektowano na wzór eleganckiego salonu.

Mercedes-Maybach EQS SUV jest teraz dostępny także z cyfrowym kluczykiem. Można go używać do wygodnego blokowania, odblokowywania i uruchamiania samochodu. Jedyne, czego potrzebuje kierowca, to kompatybilne urządzenie Apple (iPhone lub Apple Watch). Możliwe jest także udostępnianie klucza maksymalnie 16 osobom – za pośrednictwem AirDrop®, iMessage® lub innych platform do przesyłania wiadomości.