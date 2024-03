Nowe Audi Q6 e-tron. Napęd, zasięg, wyposażenie

Nowe Audi Q6 e-tron. Wygląd zewnętrzny

Nowe Audi Q6 e-tron. Napęd

Silniki elektryczne oraz nowo opracowany akumulator litowo-jonowy składający się z 12 modułów i 180 ogniw pryzmatycznych o łącznej pojemności brutto 100 kWh (94,9 kWh netto) zapewniają zasięg do 625 km. Dzięki mocy systemowej 285 kW nowe Q6 e-tron oferuje sportowe osiągi. SQ6 e-tron przy włączonej dodatkowej funkcji rozwija moc systemową do 380 kW. Q6 e-tron quattro przyspiesza od 0 do 100 km/h w 5,9 s, a SQ6 e-tron potrzebuje na to zaledwie 4,3 s. Maksymalne prędkości obu wersji wynoszą, odpowiednio, 210 oraz 230 km/h. W późniejszym terminie – w zależności od rynku – pojawią się dwie odmiany z napędem na tylne koła: jedna będzie stanowić wersję bazową, a druga zostanie zaprojektowana z naciskiem na efektywność i zasięg.