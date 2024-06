Rajd Polski 2024. Michał Streer w Skodzie Fabia Rally2 Evo na trasie Rajdu Polski

Po testach załoga Michał Streer i Jakub Wróbel rozpoczęła zapoznanie z trasą odcinków specjalnych. Startując jako samochód funkcyjny z numerem „0” czeka ich bowiem sporo pracy i odpowiedzialności. Ich rolą jest nie tylko szybko i bezbłędnie pojechać, ale również weryfikować wszelkie potencjalne niebezpieczeństwa na trasie rajdu, zanim światowa czołówka wyruszy na dany odcinek. Ta prestiżowa funkcja otwierania odcinków specjalnych jest zarezerwowana jedynie dla doświadczonych kierowców rajdowych, zwłaszcza w rundach mistrzostw świata. Aby móc w niej wziąć udział, trzeba spełnić nie tylko szereg wymagań, ale również zostać zaakceptowanym przez organizatorów wydarzenia.

- To dla mnie spełnienie kolejnego marzenia – aby móc wrócić na szutry, zwłaszcza podczas Rajdu Polski. Mam nadzieję, że w przyszłości będę mógł wystartować jako zawodnik, niemniej powrót na trasę w roli „zerówki” to niezwykłe wyróżnienie i dowód zaufania ze strony organizatorów oraz po prostu świetna okazja do wjeżdżenia się w luźną nawierzchnię po latach przerwy – tłumaczy Michał Streer i dodaje: Serdecznie zapraszamy wszystkich fanów motoryzacji i rajdów do odwiedzenia nas w serwisie. Przygotowaliśmy również pamiątkowe i limitowane plakaty z Rajdu Polski 2024. Do zobaczenia w Mikołajkach!