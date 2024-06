Rajd Polski 2024. Czy Sebastien Ogier wystartuje po wypadku? Zapadła decyzja OPRAC.: Mariusz Michalak

Ośmiokrotny mistrz świata ma pozostać w szpitalu na obserwacji. Toyota

Francuski kierowca Sebastien Ogier, ośmiokrotny mistrz świata, i jego pilot Vincent Landais zderzyli się czołowo z innym pojazdem podczas przygotowań do Rajdu Polski. Do wypadku doszło pod Gołdapią. Co ze startem w Rajdzie Polski, który rusza 27 czerwca?