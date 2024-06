Honda zakończy produkcję. Klamka zapadła

Wynika to zarówno ze spadającego popytu na takie pojazdy, jak i kosztów, jakie koncern musiałby ponieść w celu dostosowania silników do spełnienia nowych norm emisji spalin w Japonii. Zaczną one obowiązywać od listopada przyszłego roku i wynikają z dostosowania wymogów do bardziej rygorystycznych zasad obowiązujących na świecie.

Honda obecnie ma największy udział w rynku motorowerów z silnikami tej pojemności - pisze agencja Kyodo. Od 1958 roku koncern wyprodukował ponad 100 mln sztuk pojazdów serii Super Cub, czyniąc je najpopularniejszymi motocyklami o pojemności do 50 cm3 na świecie.

ZOBACZ TAKŻE: Renault Symbioz. Nowość w segmencie C. Tak wygląda na żywo

Z danych japońskiego stowarzyszenia producentów pojazdów wynika, że w 1980 r. Honda wyprodukowała ok. 1,98 mln motocykli w tej kategorii, ale liczba ta spadła do ok. 90 tys. sztuk w 2023 r.