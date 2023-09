Opel Corsa Rally Electric. Elektryczna Corsa startuje w rajdach samochodowych

Od 2021 roku Opel organizuje ADAC Opel Electric Rally Cup „powered by GSe”, rajdy samochodów elektrycznych, zapewniając samochody, infrastrukturę ładowania i organizując same rajdy. To sporty motorowe, które przynoszą frajdę i koncentrują się na przyszłości. Pod względem technicznym to samo dotyczy samochodów Opel Corsa Rally Electric o mocy 100 kW/136 KM, które są solidne, szybkie i niezawodne, a rywalizacja między nimi jest niezwykle zacięta.

Opel