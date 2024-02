Wyścigi. Goodyear wyłącznym dostawcą opon dla samochodów LMGT3

Tor jako poligon doświadczalny

Charakterystyka LMGT3 sprawia, że ta kategoria jest najlepsza do porównywania technologii, które są stosowane w drogowych oponach UUHP Goodyear. Opinie kierowców wyścigowych to cenna wskazówka dla zespołu projektantów i inżynierów Goodyear Racing, którzy opracowują opony z przeznaczeniem na tor. Podczas ostatniego oficjalnego testu opon Goodyeara na torze Circuito Monteblanco w Hiszpanii przed nowym sezonem grupa zawodników serii WEC wypowiedziała się na temat technologii najnowszych opon.

Weteran Porsche chwali cykl rozwojowy Goodyeara

– Cykl rozwojowy Goodyeara jest niesamowity. Inżynierowie wykonali świetną robotę, dostarczając wszystkim zespołom ogumienie, które radzi sobie w szerokim zakresie temperatur i startuje bez podgrzewaczy. To najtrudniejsze, o co można prosić, dlatego myślę, że opona, którą mamy teraz, jest dobrym punktem wyjścia. Jesteśmy z niej bardzo zadowoleni – powiedział Richard Lietz, fabryczny kierowca Porsche od 2007 r. W tym czasie brał udział we wszystkich wyścigach na torze Le Mans, w których obecna była ta marka i czterokrotnie zwyciężał w swojej klasie.

– Dzięki nowej propozycji Goodyeara każdy zestaw opon będzie mógł wykonywać podwójne przebiegi, czyli pracować przez co najmniej dwie godziny. Jest to korzystne dla środowiska naturalnego, gdyż oznacza zużycie mniejszej liczby ogumienia. Z pewnością jest to coś innego, niż to, do czego jesteśmy przyzwyczajeni, ale Goodyear spisał się bardzo dobrze. Mamy świetne wyczucie tej opony, która daje nam pewność prowadzenia – tłumaczy z kolei Michelle Gatting z zespołu Iron Dames, który w ubiegłym roku odniósł spektakularne zwycięstwo podczas 8-godzinnego wyścigu w Bahrajnie, stając się pierwszym w historii w pełni kobiecym teamem, który triumfował w serii WEC.