Filtry samochodowe. Czy wiesz gdzie są ukryte?

"Nie jest tajemnicą, że utrudniony dostęp do jednego z filtrów „kusi” aby pominąć jego wymianę i niestety tak czasami się dzieje nawet w profesjonalnych warsztatach. Użytkownicy, którzy zdają sobie sprawę z tego, że mają pod tym względem problematyczny samochód powinni profilaktycznie prosić mechanika o zwrot starych filtrów, zwłaszcza wtedy, kiedy jadą do danego warsztatu pierwszy raz i jeszcze nie mają zaufania do mechanika" - mówi Dominik Zwierzyk z PZL Sędziszów