Kubica przedłuża współpracę z Orlenem i wsiada do Ferrari

–Raz powiedziałem, że układam puzzle i widzę, że to powiedzenie zrobiło się modne. Ostatnie lata nie były takie proste, cieszę się, że udało się wszystko dograć. Był taki moment, kiedy myślałem, że już we wrześniu będę wiedział, co będę robił w 2024 roku. Trochę się to przesunęło. Dla mnie to jest zupełnie nowy rozdział. Ten z 2011 i 2012 roku jest dla mnie zamknięty. Jedną z najtrudniejszych rzeczy, gdy patrzyłem w przeszłość, to pogodzenie się z tym, że nigdy nie zasiadłem za kierownicą czerwonego bolidu F1. Teraz trafię do czerwonego Hypercara. Też będzie to maszyna Ferrari, ale to zupełnie coś innego – tłumaczy Kubica.