Cupra Born w wersji VZ. Jakimi osiągami dysponuje?

Pierwszy w pełni elektryczny model hiszpańskiej marki doczekał się nowej, mocniejszej wersji VZ. Samochód zapewnia 240 kW mocy (o 40% więcej niż w wersji z e-Boost) oraz 545 Nm momentu obrotowego. Dzięki temu, auto może osiągnąć prędkość 100 km/h w 5,7 sekundy (o sekundę szybciej niż w e-Boost). Wzrosła również prędkość maksymalna pojazdu do 200 km/h – o 40km/h więcej niż w wersji z eBoost.

ID.7 to flagowy model wśród elektrycznych aut Volkswagena – komfortowa limuzyna o dużym zasięgu. Volkswagen rozszerza teraz portfolio ID.7 o wersję kombi: ID.7 Tourer. Nowy model Volkswagena jest…

CUPRA Born VZ jest w stanie przejechać do 570 km na jednym ładowaniu*. Akumulator oferuje 79 kWh pojemności netto (+2 kWh). Można go ładować w domu za pomocą systemu prądu przemiennego o mocy 11 kW lub w punkcie szybkiego ładowania prądem stałym o mocy 170 kW. W przypadku drugiej opcji, ładowanie Borna VZ do poziomu 80% zajmie jedynie 30 minut.