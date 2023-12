Zespół M-Sport Ford World Rally podał skład swoich załóg na przyszły sezon

M-Sport Ford World Rally Team ogłosił, że Adrien Fourmaux i Alex Coria oraz Grégoire Munster i Louis Louka będą reprezentować brytyjski zespół w Rajdowych Mistrzostwach Świata 2024. Obie załogi wystartują Fordami Puma Hybrid Rally1.

Zarówno Fourmaux, jak i Munster, którzy po udanych startach w klasach Rally1 oraz WRC2, w sezonie 2024 wezmą udział w pełnym sezonie cyklu WRC w najwyższej kategorii. Obaj kierowcy są przykładem zaangażowania M-Sportu w kształcenie przyszłych talentów, które stają się zwycięzcami rajdów oraz mistrzostw. Od momentu swojego powstania, M-Sport wypracował dobre praktyki wyławiania młodych talentów rajdowych i zapewniania im możliwości rozwoju oraz awansu do grona najlepszych zawodników. Kierowcy wybrani do reprezentowania zespołu w 2024 roku zdobyli doświadczenie za kierownicą Forda Puma Rally1 i będą dążyć do wykorzystania swojej znajomości samochodu, aby już w styczniu wystartować w otwierającym sezon Rajdzie Monte Carlo.

Oczekiwany powrót Adriena Fourmaux do kategorii Rally1 jest wynikiem udanego roku francuskiego kierowcy. Jego największym osiągnięciem w 2023 roku jest z pewnością tytuł mistrza Wielkiej Brytanii, zdobyty po pięciu zwycięstwach z rzędu na nawierzchniach szutrowych i asfaltowych. Dzięki udanym startom na wyspach brytyjskich, Francuz mógł także pojawić się w zawodach cyklu WRC2. Zwycięstwo w Rajdzie Sardynii, które okazało się poza jego zasięgiem, zostało szybko powetowane drugim miejscem w klasyfikacji generalnej na szybkich fińskich odcinkach szutrowych. Fourmaux zakończył sezon zwycięstwem w klasie RC2 podczas Rajdu Europy Środkowej.

Grégoire Munster, który na początku 2023 roku był nową twarzą w zespole, ma obecnie ugruntowaną pozycję w teamie M-Sport. Po udanym sezonie Luksemburczyk ma szansę stać się jednym z najbardziej obiecujących młodych kierowców w sezonie 2024. Jego dotychczasowe osiągnięcia obejmują dwa tytuły mistrza Belgii juniorów oraz kilka miejsc w pierwszej piątce w kategorii WRC2 od czasu debiutu w 2022 roku. Kulminacją postępów jakie zrobił ten kierowca było zwycięstwo w Grecji w kategorii WRC2 Challenger. Wcześniej, w tym samym sezonie, wygrał kategorię Junior WRC podczas Rajdu Estonii za kierownicą Fiesty Rally3.

Munster zaimponował też fanom i zespołowi podczas swojego debiutu w Rally1 w Chile oraz w rundzie Rajdu Europy Środkowej. Dotychczasowa kariera 24-latka jest przykładem realizacji programu drabiny postępów M-Sportu, po której zawodnik wspina się przez kolejne kategorie, szlifując swoją wiedzę, umiejętności i szybkość. Munster będzie kontynuował starty z pilotem Louisem Louką.

Obie załogi obejrzymy już w przyszłym miesiącu w Pumach w nowych barwach na rampie startowej Rajdu Monte Carlo. Jednak premiera rajdowego Forda w nowym malowaniu będzie miała miejsce nieco wcześniej, bo 12 stycznia podczas Autosport International Show w Wielkiej Brytanii.

„W 2024 roku zmieniamy podejście w porównaniu do strategii z ostatnich 12 miesięcy. Doskonalenie młodych talentów i i ułatwianie im odnalezienia się w sporcie, to doskonały sposób na rozpoczęcie sezonu WRC, a biorąc pod uwagę, że kilku czołowych kierowców nie bierze udziału w całych mistrzostwach, mamy szansę na mocne wejście i zaskakujące widowisko. Wciąż mamy wszystkie niezbędne elementy, by osiągać dobre rezultaty, a zespół jest zmotywowany, by za kilka tygodni zacząć sezon od niemal czystej karty. Adrien, Alex, Gregoire i Louis to wspaniali zawodnicy, którzy mają w sobie mnóstwo woli walki i duże pokłady motywacji. Młody zespół potrafi wykrzesać z siebie wielką energię, a to może przynieść wspaniałe efekty, więc nie mogę się doczekać, kiedy

znów zaczniemy z nimi pracować i pokażemy, na co nas stać” - tłumaczy Richard Millener, dyrektor zespołu. „Jestem bardzo szczęśliwy, że wracam do kategorii Rally1 w 2024 roku. Osiągnięcie tego było głównym celem tegorocznego sezonu i jestem zachwycony, że mogę ponownie ścigać się w Pumie w przyszłym roku. Jestem wdzięczny M-Sportowi, Fordowi i Red Bullowi za zaufanie i wiarę we mnie. Otrzymałem szansę na kolejny rok rywalizacji na najwyższym szczeblu i pokazanie swoich możliwości. Cieszyłem się z bycia częścią projektu rozwojowego Fiesty Rally2 w 2023 roku i myślę, że pomoże mi to w nadchodzącym sezonie za kierownicą samochodu Rally1. To będzie bardzo interesujący sezon dla wszystkich, szczególnie, jeśli weźmiemy pod uwagę nowe regulacje i system punktowy. Mamy dobry plan intensywnej pracy, która pozwoli nam osiągać jak najlepsze wyniki i powrócić z zespołem na pozycję, na którą zasługuje. Jestem jedynym francuskim kierowcą startującym przez cały sezon, chciałbym więc przynieść wszystkim Francuzom powód do dumy” - powiedział Adrien Fourmaux.

„Jazda przez prawie cały tegoroczny sezon w WRC2 przyniosła pozytywne rezultaty, ponieważ po raz pierwszy miałem okazję wziąć udział w prawie wszystkich rundach mistrzostw świata i przejechać sporo kilometrów. Dwa starty Pumą bardzo pomogły mi w przygotowaniach do prowadzenia samochodu kategorii Rally1 w 2024 roku. Praca w zespole M-Sport była bardzo korzystna – zespół WRC2 i Rally1 znajdują się w tej samej strukturze, więc to dobre przygotowanie do występów w Rally1. Z niecierpliwością czekam na start w Monte Carlo, a celem na 2024 rok będzie przede wszystkim uzyskanie dobrych wyników i systematyczne zwiększanie tempa, a także unikanie błędów i zdobywanie doświadczenia. Ścigamy się z mistrzami świata, więc będzie to duże wyzwanie, ale nie mogę się go doczekać” - zapewnił Grégoire Munster.

