Opel Astra ST 1.2 Turbo 130 KM vs Toyota Corolla TS Kombi 1.8 Hybrid 140 KM. Porównanie kombi w optymalnych wersjach

Opel Astra vs Toyota Corolla. Nadwozie i wnętrze

Opel Astra i Toyota Corolla to dwaj odwieczni rywale, którzy walczą o uwagę klientów i od lat stanowią wyznacznik w segmencie. Obecnie sytuacja trochę się zmieniła, bowiem konkurencja zdecydowanie nabrała tempa i walka na wielu płaszczyznach jest wyrównana. Opel Astra oferuje naprawdę mnóstwo przestrzeni i staje się ciekawą propozycją w roli auta rodzinnego. Toyota Corolla z kolei nadal bryluje pod względem oszczędności napędu, niezawodności i utrzymania wartości, choć niektórych może rozczarować ograniczona ilość dodatkowego wyposażenia. Opel

Nową generację Astry zdążyliśmy już poznać i docenić fakt, że grubą kreską odcina się od przeciętnej wizualnie i zachowawczej poprzedniczki. W koncernie Stellantis nie ma miejsca na nudę i Opel musiał się temu podporządkować. Nowa Astra wygląda naprawdę dobrze, choć jak to zwykle bywa, swoje największe zalety odkrywa w wysokich wersjach wyposażenia. W naszym zestawieniu pojawiła się odmiana GS, która co prawda w standardzie ma raczej przeciętnej urody obręcze aluminiowe o średnicy 17 cali, ale już w standardzie dostajemy czerwony lakier metaliczny, który świetnie prezentuje się na naprawdę ładnym nadwoziu. W oczy rzuca się oczywiście przednia część z czarnym panelem o nazwie Opel Vizor, z tyłu zaś smukłości nadają wąskie i symetryczne klosze lamp z ładną grafiką wewnętrzną. Linia boczna jest dynamiczna i nieco muskularna. Oczywiście podobieństwa do Peugeota 308 są oczywiste, ale to zdecydowanie wychodzi Astrze na dobre! Odmiana kombi o nazwie Sports Tourer wygląda naprawdę dobrze i jeśli pokusimy się o opcjonalne 18-calowe felgi np. z czerwonymi nakładkami, auto naprawdę zacznie zwracać na siebie uwagę.

Opel Astra i Toyota Corolla to dwaj odwieczni rywale, którzy walczą o uwagę klientów i od lat stanowią wyznacznik w segmencie. Obecnie sytuacja trochę się zmieniła, bowiem konkurencja zdecydowanie nabrała tempa i walka na wielu płaszczyznach jest wyrównana. Opel Astra oferuje naprawdę mnóstwo przestrzeni i staje się ciekawą propozycją w roli auta rodzinnego. Toyota Corolla z kolei nadal bryluje pod względem oszczędności napędu, niezawodności i utrzymania wartości, choć niektórych może rozczarować ograniczona ilość dodatkowego wyposażenia. Opel

We wnętrzu również zmiany są radykalne w porównaniu do poprzednika. Tam było mnóstwo łagodnych linii i względny spokój, tutaj mamy mocno techniczną stylistykę z mnóstwem ostrych linii, odcięć i różnych faktur. Jednym się to spodoba, inni będą marudzić – kwestia gustu. Główne miejsce zajmuje oczywiście szeroki panel z dwoma ekranami o nazwie Pure Panel. Przed oczami kierowcy znajdują się wirtualne zegary o przekątnej 10 cali, w centralnej części ekran o podobnej przekątnej, który skrywa nowy system info-rozrywki. Minusy? Tu i ówdzie mamy do czynienia z elementami z połyskującego plastiku, co w przypadku paneli w newralgicznych miejscach jak np. na tunelu środkowym, może się wiązać z dość szybkim jego zniszczeniem. W standardzie wersji GS mamy tapicerkę materiałową o naprawdę ładnym wykończeniu, ale w opcji mamy tapicerkę z połączenia sztucznej skóry i alcantary. Jeśli chodzi o przestrzeń, Astra w odmianie Sports Tourer oferuje od 597 do 1634 litrów pojemności bagażnika (w zależności od ułożenia oparć kanapy).

Opel Astra i Toyota Corolla to dwaj odwieczni rywale, którzy walczą o uwagę klientów i od lat stanowią wyznacznik w segmencie. Obecnie sytuacja trochę się zmieniła, bowiem konkurencja zdecydowanie nabrała tempa i walka na wielu płaszczyznach jest wyrównana. Opel Astra oferuje naprawdę mnóstwo przestrzeni i staje się ciekawą propozycją w roli auta rodzinnego. Toyota Corolla z kolei nadal bryluje pod względem oszczędności napędu, niezawodności i utrzymania wartości, choć niektórych może rozczarować ograniczona ilość dodatkowego wyposażenia. Toyota

Nie da się ukryć, że Toyota Corolla to bardzo ładny kompakt, a agresywne linie, szczególnie w wersji wyposażeniem GR Sport, mogą przyciągać wzrok nawet miłośników sportowych aut. Astra w czerwieni i z większymi felgami prezentuje się nieźle, ale to w japońskim konkurencie znajdziemy o wiele więcej sportowych cech. Podobnie jak u konkurenta, tak i tutaj w standardzie znajdziemy czerwony lakier oraz ładne 17-calowe felgi. Możemy jednak pokusić się o pakiet Dynamic i wtedy dostajemy 18-calowe obręcze i kilka dodatków technicznych. Warto zaznaczyć, że w wersji GR Sport wszystkie chromy zamieniane są na elementy lakierowane na czarno, a we wnętrzu pojawiają się świetnie wyglądające fotele.

Opel Astra i Toyota Corolla to dwaj odwieczni rywale, którzy walczą o uwagę klientów i od lat stanowią wyznacznik w segmencie. Obecnie sytuacja trochę się zmieniła, bowiem konkurencja zdecydowanie nabrała tempa i walka na wielu płaszczyznach jest wyrównana. Opel Astra oferuje naprawdę mnóstwo przestrzeni i staje się ciekawą propozycją w roli auta rodzinnego. Toyota Corolla z kolei nadal bryluje pod względem oszczędności napędu, niezawodności i utrzymania wartości, choć niektórych może rozczarować ograniczona ilość dodatkowego wyposażenia. Toyota

Zresztą, we wnętrzu jest już więcej spokoju i tradycyjnych rozwiązań, szczególnie jeśli chodzi o umieszczenie ekranu systemu info-rozrywki oraz ilości przycisków oraz pokręteł. W centralnej części, pod ekranem i nawiewami, umieszczono tradycyjny panel do sterowania klimatyzacją z przyciskami i pokrętłami. Jeśli więc ktoś obawia się dotykowej obsługi w Astrze, tutaj dostanie niemal w pełni analogową obsługę najważniejszych funkcji. Trochę szkoda, że ekran tak mocno wystaje ponad obrys deski rozdzielczej i ma szerokie ramki. Nie wygląda to najlepiej. Pod względem przestrzeni, nie ma na co narzekać. Pojemność bagażnika w standardowym ułożeniu to 596 litrów – dosłownie o litr mniej niż konkurent. Po złożeniu oparć kanapy pojemność bagażnika to 1606 litrów, również niewiele mniej niż niemiecki konkurent.