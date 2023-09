Ile trzeba czekać na nowy samochód? Specjaliści ujawniają terminy

„Obserwowany wzrost rejestracji nowych aut jest zjawiskiem pozytywnym, ale nie jest to jeszcze realne odbicie się rynku po chudych latach. Dzięki odblokowaniu produkcji, mamy w tym roku do czynienia z kumulacją odbiorów aut zamówionych kilkanaście miesięcy temu, a także pojazdów zamówionych w tym roku, kiedy terminy produkcyjne zaczęły się już wyraźnie skracać. Mimo tej kumulacji, liczba rejestracji nowych aut osobowych i dostawczych w Polsce w pierwszych ośmiu miesiącach bieżącego roku była o 16% niższa w zestawieniu z rokiem 2019, czyli z czasu sprzed pandemii, kiedy było ponad 422 tys. zarejestrowanych aut” – mówi Marek Małachowski, Dyrektor Zarządzający ALD Automotive|LeasePlan.

„Wysoka inflacja i rosnące koszty życia zmniejszają siłę nabywczą konsumentów, a samochody są obecnie drogie i stale drożeją. Dla ożywienia sprzedaży kluczowe więc będzie podejście koncernów motoryzacyjnych do polityki cenowej. Dostrzegamy już pewną zmianę w tym obszarze. Producenci aut coraz chętniej proponują korzystne warunki dla firm realizujących zakupy wolumenowe, takich jak my, a to przekłada się na uatrakcyjnianie naszej oferty samochodów na wynajem dla firm i osób prywatnych” - dodaje Marek Małachowski, Dyrektor Zarządzający ALD Automotive|LeasePlan.

Średni czas dostawy pojazdów skraca się, ale nie dla wszystkich po równo

Pozytywnym zjawiskiem jest to, że po ośmiu miesiącach 2023 roku średni czas oczekiwania na dostawę samochodów osobowych wynosi 6 miesięcy. Przed pandemią było to od 3 do 5 miesięcy, stopniowo więc wracamy do tego standardu.