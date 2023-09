Diesel. Jak zadbać o silnik, by ustrzec się awarii? Oto 5 wskazówek mechanika

Silniki diesla znane są ze swojej długiej żywotności. Obecnie produkowane jednostki pracują cicho i są ekonomiczne pod względem zużycia paliwa. Eksperci sieci Q Service Castrol przygotowali zestaw najważniejszych porad, dzięki którym silniki diesla okażą się niezawodne i będą służyły kierowcy przez długi czas.

Według danych Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego (PZPM), samochody z silnikiem diesla stanowiły w zeszłym miesiącu zaledwie 9% wszystkich zarejestrowanych pojazdów osobowych. To zdecydowanie mniejszy udział niż jeszcze kilka lat temu, kiedy stanowiły one nawet ponad połowę sprzedawanych aut.

Kierowcy nadal decydują się na wybór takiej jednostki przede wszystkim ze względu na oszczędności w zużyciu paliwa. To, co je odróżnia od pozostałych silników, to dużo bardziej skomplikowana budowa – z tego też względu są dość wymagające w eksploatacji, a ich naprawa potrafi być kosztowna.

Diesel. Korzystaj z płynów o sprawdzonej jakości

Samochody z silnikiem diesla do prawidłowej pracy jednostki napędowej potrzebują sprawnego układu smarowania. Jego zniszczenie powoduje przyspieszone wycieranie elementów i może doprowadzić do zatarcia jednostki napędowej. W tej kwestii istotny jest dobór oleju silnikowego o odpowiednich parametrach i właściwościach. Przy jego wyborze warto pamiętać o warunkach pracy silnika i temu jak mocno będzie on eksploatowany. Zazwyczaj producenci rekomendują wymianę oleju silnikowego raz na rok lub co 15 tys. km. Jednak w przypadku, gdy samochód jest użytkowany w trudnych warunkach, m.in. w miejscach o dużym zapyleniu lub w terenach górskich, mechanicy radzą, by wymieniać olej częściej.

Ze względu na bardziej skomplikowaną budowę silnika diesla, są one bardzo wrażliwe na jakość paliwa. Płyny dobrej jakości mają ogromne znaczenie przede wszystkim zimą, gdy parametry paliwa zależą od rodzaju dodatków uszlachetniających, np. zapobiegających wytrącaniu się parafiny. Mechanicy sieci Q Service Castrol podpowiadają, by korzystać ze sprawdzonych stacji benzynowych, które dbają o stan dystrybutorów. Nawet drobny brud, który dostanie się do silnika, może doprowadzić do jego poważnej awarii, najczęściej układu wtryskowego i wtryskiwaczy.

Diesel. Chroń turbosprężarkę przed zniszczeniem

Kolejnym newralgicznym i kosztownym w naprawach elementem w samochodach z silnikiem diesla jest turbosprężarka. Aby służyła kierowcom jak najdłużej, należy przede wszystkim pozwolić jej po zakończeniu jazdy ostygnąć. Mechanicy wskazują, by po zatrzymaniu, a przed wyłączeniem silnika, odczekać na jałowym biegu od 20 sekund nawet do około minuty.

- Charakterystyczny gwizd, utrata mocy auta, pojawiający się niebieskawy dym z rury wydechowej czy zwiększony pobór oleju to symptomy, które mogą wskazywać na konieczność wymiany turbosprężarki w samochodzie, a to niestety jeden z bardziej kosztownych wydatków w warsztacie – mówi Marcin Florczak z serwisu KAM-CAR, należącego do sieci Q Service Castrol.

Diesel. Pamiętaj o wymianie filtrów

W związku z wprowadzeniem norm emisji spalin, silniki wyposażono w filtr cząstek stałych. Mają za zadanie pozbycie się sadzy z niespalonego paliwa. Nieczyszczone regularnie grożą zapchaniem i usterkami. Z kolei w przypadku filtra DPF dobrą praktyką jest jego regeneracja poprzez profesjonalne czyszczenie tego elementu. - Jeśli kierowca posiada w samochodzie filtr cząstek stałych, dobrym rozwiązaniem jest tankowanie na sprawdzonych stacjach dużych ilości paliwa. W przypadku zapchania filtra, można liczyć się z wydatkiem w warsztacie nawet do kilku tysięcy złotych – stwierdza Marcin Florczak.

Diesel. Wybieraj dłuższe trasy

Samochody z silnikiem diesla potrzebują więcej czasu, by osiągnąć temperaturę roboczą niezbędną do optymalnego przebiegu spalania mieszanki. W związku z tym mechanicy zalecają, by unikać bardzo krótkich tras. Jednostka diesla lepiej sprawdzi się podczas dłuższych podróży. Wtedy warto poczekać aż turbina silnika się schłodzi do właściwej temperatury przed wyłączeniem silnika – w ten sposób nie dojdzie do jej zatarcia.

- Najlepszym sposobem na właściwą i ekonomiczną eksploatację silnika diesla podczas dłuższej jazdy jest pokonanie ostatnich kilkunastu kilometrów drogi w możliwie spokojny sposób, bez wkręcania silnika na duże obroty. Wówczas układ chłodzący zmniejszy temperaturę wrażliwych elementów jednostki napędowej do optymalnych wartości – wyjaśnia Marcin Florczak.

Diesel. Pamiętaj o regularnym serwisie

Istnieje wiele sposób na to, by we właściwy sposób zadbać o jednostkę napędową. Wśród najważniejszych eksperci wymieniają regularne przeglądy, dbałość o układ chłodzenia oraz układ smarowania czy korzystanie ze sprawdzonej jakości płynów i części zamiennych. Warto pamiętać również o rozważnym stylu jazdy. Wszystkie te wskazówki sprawią, że silnik diesla okaże się niezawodny i bezproblemowy i będzie służył kierowcy na lata.

