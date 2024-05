Nowa marka pojazdów w Polsce. Pierwsze egzemplarze Omody już zarejestrowane

W ubiegłym tygodniu do Polski dotarły pierwsze samochody pokazowe marki OMODA&JAECOO. Chiński producent samochodów przygotowuje się do wejścia na polski rynek ze swoimi flagowym modelem OMODA 5, co…

Model OMODA 5 oznaczony jako „290T” wyposażono w benzynowy silnik o pojemności 1,6 litra TGDi o maksymalnej mocy 185 KM i momencie obrotowym 290 Nm, który współpracuje z 7-biegową dwusprzęgłową skrzynią biegów. Samochód rozpędza się do 100 km/h w 7,9 sekundy. Samochód z pełnym wyposażeniem Premium będzie kosztował w Polsce poniżej 130 tys. zł.

Eric Zheng, dyrektor krajowy OMODA, powiedział: „Jesteśmy niezwykle dumni z rejestracji pierwszej partii samochodów OMODA w Polsce. To dla nas bardzo ważny krok na polskim rynku oraz dowód naszego zaangażowania w regionie”.

OMODA E5 to crossover SUV, który jest wyposażony w akumulator litowo-żelazowo-fosforanowy o pojemności 61 kWh, który nie tylko zapewnia maksymalny zasięg 430 km w warunkach WLTP (zajmuje pierwsze miejsce w swojej klasie pod względem zasięgu), ale także wspiera możliwości szybkiego ładowania. Można go naładować od 30% do 80% w ciągu 28 minut. Kombinacja tych cech zapewnia użytkownikom przyjemne korzystanie z zielonej technologii. OMODA 5 posiada pięciogwiazdkowy certyfikat EURO NCAP (ENCAP).