Mio MiVue 935W. Nowy wideorejestrator z nagrywaniem w 4K

Najwyższa jakość nagrań

Wygoda i bezpieczeństwo na drodze

Zintegrowane szybkie Wi-Fi umożliwia natychmiastowe połączenie z aplikacją MiVue Pro App za pomocą kodu QR, co pozwala na błyskawiczne przesyłanie nagranych materiałów oraz wygodne zarządzanie ustawieniami kamery.

W swoim wnętrzu Mio MiVue 935W posiada superkondensator. W przeciwieństwie do tradycyjnych akumulatorów litowo-jonowych, superkondensator gromadzi energię w postaci pola elektrycznego, co pozwala na szybsze ładowanie i rozładowywanie oraz większą odporność na zmienne temperatury, wibracje i ekstremalne warunki środowiskowe. Dzięki temu Mio MiVue 935W jest gotowa do działania nawet w trudnych warunkach, zapewniając stabilność zasilania i bezpieczeństwo nagrywania.

Wideorejestrator Mio MiVue 935W jest dostępny w cenie 599 złotych.