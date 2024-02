Nowy Mercedes-Benz CLE Cabriolet. Ile sekund potrzeba na złożenie dachu? Mariusz Michalak

Samochód bazuje na sportowym CLE Coupé, jednak klasyczny, wygłuszony miękki dach z tkaniny i dodatkowe wysokiej jakości detale nadają mu własny charakter. Co ma do zaoferowania? Do dyspozycji są zelektryfikowane silniki, w tym jednostka o 6 cylindrach.