Nowy model Skody. Mamy pierwszy szkic pojazdu

Daniel Petr, starszy specjalista ds. projektowania w Škoda Auto dodaje: „Škoda Enyaq RS Race to nie tylko koncept, który zostanie jedynie na papierze; to będzie prawdziwy samochód. Będzie niższy, szerszy, lżejszy i, co najważniejsze, bardziej dynamiczny. Tak więc od samego początku było jasne, że projekt musi być agresywny z silnym rajdowym DNA. Patrząc od strony aerodynamiki, zaprojektowaliśmy ją podobnie do obecnej Škoda Fabia RS Rally2. Ma ostro wyrzeźbiony przód, poszerzone błotniki i masywny tylny spoiler. Wygląda szybko, nawet na papierze, a to zawsze dobry początek.”