Ceny samochodów. Takie modele kupisz za przeciętne wynagrodzenie w Polsce

Przeciętne wynagrodzenie wzrosło, ale ceny aut na rynku wtórnym spadły. Potwierdzają to dane pochodzące z miesięcznego raportu Barometr AAA AUTO opartego na analizie danych dotyczących sprzedaży aut używanych w komisach, na stronach internetowych oraz u dealerów samochodów używanych, według których w kwietniu 2024 r. w Polsce mediana ceny wyniosła 31 999 zł, co oznacza spadek ceny o 901 zł, z 32 900 zł w marcu br. Z kolei, do sprzedaży oferowano w kwietniu na wtórnym rynku 252 760 samochodów, czyli mniej o 19 639 aut niż miesiąc wcześniej.