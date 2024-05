Seat Leon 2024. Po liftingu zmiany nie tylko w jednostkach napędowych

Model otrzymał nowe, opcjonalne reflektory Matrix LED – po raz pierwszy dostępne w hatchbacku SEAT-a. Wewnątrz postawiono na nowy, ulepszony interfejs, zainstalowany w cyfrowym kokpicie (10,25 cala) za kierownicą oraz większy standardowy system infotainment o przekątnej 10,4 cala lub opcjonalną alternatywę o przekątnej 12,9 cala, wraz z podświetlanym suwakiem w obydwu wariantach. Kierowcy zyskują też możliwość bezprzewodowego szybkiego ładowania urządzeń mobilnych ładowarką do 15 W z technologią chłodzenia.

Samochód dostępny będzie w szerokiej gamie układów napędowych: TSI (benzyna), eTSI (miękka hybryda), TDI (diesel) oraz silnikami eHybrid (hybryda plug-in). W sumie dostępnych jest siedem różnych opcji układu napędowego o mocy od 115 KM (85kW) do 205 KM (150kW). Kierowcy do dyspozycji mają wyłącznie wersje z czterocylindrowymi silnikami o pojemości 1.5 (dla silników benzynowych, miękkiej hybrydy i jednostki plug-in hybrid) lub 2.0 TDI (dla diesla).

Kierowcy będą mieli również do wyboru wersje SEAT-a Leona w opcji miękkiej hybrydy (eTSI) z 1,5-litrowym silnikiem o mocy 115 KM (85kW) i 150 KM (110kW) oraz wyłącznie z 7-biegową skrzynią DSG. Łączą one technologię mild-hybrid z silnikiem spalinowym, co nie tylko zwiększa wydajność, ale także komfort.

SEAT Leon będzie także dostępny wraz z nową generacją silników e-Hybrid (hybryda plug-in). W tej odmianie samochód dostarcza łącznie 205 KM (150kW) mocy i 250 Nm momentu obrotowego. Wersja hybrydowa Leona łączy w sobie 1,5-litrowy silnik benzynowy z silnikiem elektrycznym o mocy 115 KM (85 kW) oraz akumulator litowo-jonowy o pojemności 25,8 kWh. Dzięki temu rozwiązaniu, zasięg Leona wynosi ponad 100 km wyłącznie w trybie elektrycznym. Kierowcy mogą teraz korzystać z opcji ładowania pojazdów za pomocą szybkich ładowarek DC do 40 kW lub wallboxa AC z mocą 11 kW.