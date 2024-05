Omoda w Polsce. Poznaliśmy kolejne szczegóły debiutu nowej marki samochodów

- Podpisanie listu intencyjnego z wiodącą firmą z branży łańcucha dostaw, to kamień milowy na naszej drodze rozwoju na polskim rynku. Cieszymy się, że możemy wyruszyć razem w tę podróż. Nasza współpraca tworzy ogromny potencjał. Łączą nas też wspólne wartości, takie jak innowacyjność, wydajność i troska o klienta. Z niecierpliwością czekamy na możliwość wykorzystania naszych mocnych stron, aby osiągnąć wspólny sukces. To początek obiecującego partnerstwa, jesteśmy podekscytowani możliwościami, jakie przyniesie – mówił dyrektor krajowy OMODA w Polsce Eric Zhang

W ubiegłym tygodniu do Polski dotarły pierwsze samochody pokazowe marki OMODA&JAECOO. Chiński producent samochodów przygotowuje się do wejścia na polski rynek ze swoimi flagowym modelem OMODA 5, co…

CAT LC Polska jest operatorem logistycznym należącym do międzynarodowego koncernu Groupe CAT. W Polsce działa od 1994 r., oferując kompleksowe usługi logistyczne w zakresie łańcucha dostaw. Korzystając ze swojego ponad 20-letniego doświadczenia w Polsce CAT będzie współpracował z OMODA&JAECOO w zakresie odprawy celnej, transportu, magazynowania, dystrybucji oraz innych aspektów związanych z siecią części zamiennych.

W Polsce początkowo mają być dostępne dwa modele:

Omoda 5

Omoda E5

Model OMODA 5 oznaczony jako „290T” wyposażono w benzynowy silnik o pojemności 1,6 litra TGDi o maksymalnej mocy 185 KM i momencie obrotowym 290 Nm, który współpracuje z 7-biegową dwusprzęgłową skrzynią biegów. Samochód rozpędza się do 100 km/h w 7,9 sekundy. Auto z pełnym wyposażeniem Premium będzie kosztowało w Polsce poniżej 130 tys. zł.

OMODA E5 to crossover SUV, który jest wyposażony w akumulator litowo-żelazowo-fosforanowy o pojemności 61 kWh, który nie tylko zapewnia maksymalny zasięg 430 km w warunkach WLTP (zajmuje pierwsze miejsce w swojej klasie pod względem zasięgu), ale także wspiera możliwości szybkiego ładowania. Można go naładować od 30% do 80% w ciągu 28 minut. Kombinacja tych cech zapewnia użytkownikom przyjemne korzystanie z zielonej technologii. OMODA 5 posiada pięciogwiazdkowy certyfikat EURO NCAP (ENCAP).

Pierwsze egzemplarze już zostały zarejestrowane w naszym kraju. Debiut marki w Polsce już za kilka tygodni.