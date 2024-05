Samochód na kredyt. Kto najczęściej decyduje się na taką opcję?

Średni wiek samochodu w Polsce to już ponad 14 lat, ale widać różnicę w wyborach Polaków posiłkujących się przy zakupie kredytem i tych, którzy kupują za gotówkę. Pojazdy kupowane z wykorzystaniem dodatkowego finansowania są wyraźnie młodsze - przeciętny wiek auta kupowanego na kredyt to niecałe 10 lat. Coraz powszechniejsza idea finansowania kredytem zakupu auta pozwala przewidywać, że Polacy w najbliższych latach będą wybierać coraz młodsze auta. Dzięki temu z biegiem czasu zaczniemy zbliżać się ze średnim wiekiem aut w Polsce do poziomu poniżej 10 lat, co uplasuje nas w europejskiej średniej - mówi Arkadiusz Zaremba, dyrektor zarządzający OTOMOTO Pay.