Nissan Hyper Adventure. Propozycja dla dla miłośników aktywnego wypoczynku

Akumulator o dużej pojemności może służyć jako źródło energii i umożliwia użytkownikom zasilanie gadżetów, oświetlenie obozowiska, a nawet ładowanie elektrycznych skuterów wodnych. Funkcja V2X może również dostarczać energię do domów (V2H) lub na potrzeby lokalnej społeczności poprzez przekazywanie nadwyżek energii do sieci (V2G).

Volkswagen Amarok to jeden z niewielu przykładów, jak stworzyć pickupa w europejskim wydaniu. W odpowiedniej wersji może być ciekawą alternatywą dla dużego SUV-a, który zaoferuje o wiele lepsze…

We wnętrzu panel wskaźników płynnie przechodzi w dolną część przedniej szyby, która pełni funkcję ekranu z szerokim polem widzenia – pozwala to uzyskać efekt przezroczystego nadwozia pojazdu – i płynnie łączy przestrzeń wewnątrz i na zewnątrz samochodu.

Wnętrze oferuje również przestrzeń ładunkową na sprzęt outdoorowy, taki jak namioty, narty, a nawet kajak. Uwagę zwraca tylna kanapa, z możliwością obrotu o 180 stopni wokół własnej osi, dzięki czemu można przekształcić ją w wygodną przestrzeń do siedzenia zwróconą w kierunku tyłu pojazdu. To rozwiązanie obejmuje także automatycznie wysuwane i chowane stopnie, które przydają się podczas biwakowania, przygotowań do jazdy na nartach lub podziwiania malowniczych widoków.