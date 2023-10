Mgła na drodze. Jakich świateł używać w takiej sytuacji?

Warto zadbać o prawidłowe ustawienie świateł, najlepiej w zaufanym serwisie. Nie mogą one świecić ani za nisko, ani zbyt wysoko, oślepiając innych uczestników ruchu. Muszą mieć też odpowiedni zasięg i prawidłowo oświetlać drogę przed nami. Koniecznie dopilnujmy, aby nie wyruszać z zabrudzonymi światłami. To znacznie ogranicza widoczność, co nie służy bezpieczeństwu jazdy. Pamiętajmy, że jazda bez sprawnego oświetlenia może skutkować otrzymaniem mandatu, punktami karnymi i zatrzymaniem dowodu rejestracyjnego – przypomina Adam Bernard, dyrektor Szkoły Bezpiecznej Jazdy Renault.