Najmocniejsze seryjnie produkowane Porsche w historii. Osiągi wbiją Cię w fotel Mariusz Michalak

Udoskonalony układ napędowy z nowym silnikiem na tylnej osi w porównaniu z poprzednimi modelami umożliwia między innymi uzyskanie jeszcze większej dynamiki. Porsche Zobacz galerię (9 zdjęć)

Porsche poszerza gamę swojej w pełni elektrycznej sportowej limuzyny o warianty Taycan Turbo GT i Taycan Turbo GT z pakietem Weissach. Ten ostatni jest w szczególności przystosowany do jazdy torowej. Na rzecz jeszcze lepszego stosunku mocy do masy pozbawiono go tylnych siedzeń. Oba warianty są w stanie dostarczyć ponad 1100 KM mocy