Hyundai zaprezentował zmodernizowany model IONIQ 5 oraz nową odmianę IONIQ 5 N Line

IONIQ 5 ma teraz zwiększoną pojemność akumulatora, która wzrosła z 77,4 kWh do 84,0 kWh, co przekłada się na wydłużenie zasięgu samochodu na jednym ładowaniu.

Zmiany karoserii modelu IONIQ 5 obejmują wyrafinowane dodatki w kształcie litery V oraz przestylizowane przednie i tylne zderzaki, które podkreślają niską i szeroką sylwetkę SUV-a. W rezultacie długość modelu IONIQ 5 wzrosła do 4655 mm (o 20 mm), natomiast pozostałe wymiary zewnętrzne – szerokość 1890 mm, wysokość 1605 mm i rozstaw osi 3000 mm – pozostały niezmienione.

Aby jeszcze bardziej uatrakcyjnić dynamiczny wygląd modelu IONIQ 5 i poprawić jego właściwości aerodynamiczne, tylny spojler został wydłużony o 50 mm, a także pojawiły się nowe obręcze kół o aerodynamicznych właściwościach.

Ulepszony IONIQ 5 i jego nowa wersja IONIQ 5 N Line dołączają do gamy pojazdów elektrycznych. Zaktualizowany IONIQ 5 ma większą pojemność akumulatora, wydłużony zasięg i jeszcze więcej zaawansowanych funkcji zapewniających komfort. Natomiast nowa wersja IONIQ 5 N Line zapewnia sportową i dynamiczną stylizację oraz podrasowane wrażenia z jazdy, oferując klientom kolejną ekscytującą odmianę auta elektrycznego. Hyundai

Wnętrze pojazdu zapewnia jeszcze większą użyteczność i wygodę, zapewniając komfortową przestrzeni do życia. W konsoli środkowej, w górnej części tunelu Universal Island, znajdują się teraz fizyczne przyciski, za pomocą których można obsługiwać często używane funkcje, takie jak podgrzewane i wentylowane siedzenia w pierwszym rzędzie, podgrzewaną kierownicę i asystenta parkowania. Również bezprzewodowa ładowarka smartfona została przeniesiona wyżej, co znacznie zwiększa użyteczność.

Co więcej, pojawiła się kierownica o nowym designie, z wbudowanymi pikselami świetlnymi, a także poprawiono rozmieszczenie elementów sterujących systemem informacyjno-rozrywkowym i klimatyzacją, aby zwiększyć wygodę obsługi.