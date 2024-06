Samochodem elektrycznym na wakacje. Jak wygląda infrastruktura do ładowania pojazdów w Polsce?

20 czerwca oficjalnie rozpoczyna się lato, a wielu Polaków już teraz planuje wakacyjne wyjazdy. Z najnowszych badań wynika, że 28,6 proc. z nas będzie odpoczywać od 8 do 14 dni, a 27,5 proc. urlopuje 7 dni. Prawie co trzeci Polak wybiera się nad Morze Bałtyckie, a co szósty w polskie góry. 8,8 proc. odpoczywa na wsi, a blisko 7 proc. na Mazurach1. A w jaki sposób szukają wakacji właściciele pojazdów elektrycznych? Wybierają takie miejsca, by mieli gdzie ładować swoje auta.