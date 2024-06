Kradzież samochodu. Zgłosił kradzież, której nie było. Co mu za to grozi?

Jak poinformowała lubaczowska policja, kilka dni temu 20-letni mieszkaniec Lubaczowa zgłosił kradzież mercedesa klasy E z 2020 roku, którego wartość wycenił na 160 tys. zł. „Pojazd miał zginąć z osiedlowego parkingu, na którym go wcześniej zaparkował właściciel” – dodała policja.

Podczas przesłuchania młody mężczyzna przyznał, że do żadnej kradzieży nie doszło.

„Fakt kradzieży zgłosił z uwagi na problemy finansowe, a mercedesa pozbył się przekazując go nieustalonej osobie” – wyjaśniła policja.

Zebrane w sprawie dokumenty trafiły do prokuratury, która przedstawiła mężczyźnie zarzut składania fałszywych zeznań i zawiadomienia o przestępstwie, którego nie było. Grozi mu za to do ośmiu lat pozbawienia wolności. Na poczet przyszłych kar zabezpieczono gotówkę w kwocie 2,5 tys. zł.