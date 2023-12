Będzie nowy Volkswagen Golf. Kiedy premiera? Pierwsze szczegóły

Gdy następca Garbusa – Golf pierwszej generacji – pojawił się w 1974 na rynku zapoczątkował prawdziwą rewolucję. W odróżnieniu od poprzednika auto miało silnik umieszczony z przodu i przedni napęd. Narysowane przez samego Giorgetto Giugiaro nadwozie było dzięki dużej klapie z tyłu i składanej kanapie bardzo uniwersalne. Ponadto prosty design przyczynił się do wprowadzenia nowego języka projektowania w Volkswagenie, który był również kontynuowany w jego następcach i wielu innych modelach. Golf szybko stał się prawdziwym samochodem dla ludu (właśnie to znaczy nazwa Volkswagen), a milionowy egzemplarz sprzedano już w 1976 roku. Do dziś na Golfa zdecydowało się ponad 37 milionów nabywców. Czyni to ten kompaktowy samochód najbardziej udanym europejskim autem, najlepiej sprzedającym się Volkswagenem wszechczasów i ikoną.