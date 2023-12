Toyota Corolla TS GR Sport 2.0 Hybrid 196 KM. Test, wrażenia z jazdy, spalanie, ceny i wyposażenie

Toyota Corolla to auto niemal kultowe, a obecnie oferowana generacja zadomowiła się już na dobre. W naszej redakcji pojawiła się topowa odmiana GR Sport ze zaktualizowanym napędem hybrydowym oraz z praktycznym nadwoziem kombi. Czy jeszcze czymś zaskakuje? A może jest do bólu poprawna i nudna?

Toyota Corolla TS. Nadwozie i wnętrze

Toyota Corolla zawsze miała reputację samochodu o nieco nudnym, monotonnym stylu, który łatwo można było przeoczyć na drodze. Zazwyczaj producenci starają się zachować charakter swojego modelu i pewien umiar przy wprowadzaniu nowej generacji, ale dwunasta generacja Corolli postanowiła podjąć pewne ryzyko. Toyota zaprezentowała wiosną 2019 roku pojazd o niemal rewolucyjnym wyglądzie. Brzmi to paradoksalnie - atrakcyjnie prezentująca się Corolla - jednak w kontekście obecnej dwunastej generacji, te słowa są absolutnie uzasadnione.

Mało tego, wersja testowa GR Sport zaskakuje świetnym wyglądem, emanując odrobiną agresji, dynamiki i charakterystycznego japońskiego stylu, cechującego się mnóstwem załamanych, ostrych kątów. Wystarczy spojrzeć na przednią część z szerokimi reflektorami, minimalistycznym grillem, niewielkim logo centralnie umieszczonym oraz zderzakiem, który rekompensuje zachowawcze elementy imponującą atrapą wlotu powietrza, otoczoną srebrną ramką z „wąsami" u dołu. Nawet w klasycznej bieli, Corolla prezentuje się znakomicie, a ci, którzy pragną jeszcze więcej charakteru, mogą wybierać spośród innych kolorów np. grafitowego lub czerwonego. A co z wnętrzem? Fotele prezentują się świetnie, bagażnik jest praktyczny, ale reszta pozostawia nieco do życzenia. Kabina Toyoty Corolla TS jest solidna, ale nie wzbudza wielkiego entuzjazmu. Jest ergonomiczna, choć niektóre rozwiązania mogłyby być bardziej przemyślane. Deska rozdzielcza wyraźnie odcina się od konsoli środkowej, dodając lekkości i oryginalności, ale ekran z szeroką, połyskującą ramką, wystający ponad obrys kokpitu, jest niepraktyczny i mało estetyczny. Mimo zmian, system info-rozrywki wypada przeciętnie, brakuje mu zaawansowanych funkcji multimedialnych w porównaniu z konkurencyjnymi modelami. Częściowo wirtualne zegary wyglądają przeciętnie, ale na szczęście funkcjonalność i ergonomia Toyoty Corolla są bez zarzutu, a obsługa wszystkich funkcji jest intuicyjna i nie przysparza problemów. Podczas codziennej jazdy czułem się pewnie, komfortowo i co najważniejsze, nie byłem przytłoczony ogromem gadżetów. Wielu uzna to za zaletę. Ja zresztą również.

Fotele w wersji GR Sport prezentują się świetnie i zapewniają solidne trzymanie boczne w okolicy lędźwiowej i ud. Wnętrze jest wystarczająco przestronne, choć wąski otwór drzwiowy z tyłu może być problematyczny dla wysokich pasażerów. Nieco nierówna podłoga może wpływać na komfort podróżujących z tyłu. Bagażnik w wersji TS prezentuje się dobrze, a płaska podłoga nawet po złożeniu oparć, haczyki i dźwignie ułatwiające złożenie kanapy poprawiają jego funkcjonalność. Standardowa pojemność to 581/1591 litrów.

Toyota Corolla dwunastej generacji (E210) bazuje na platformie TNGA GA-C i produkowana jest m.in. w japońskiej fabryce Aichi, w chińskim Guangzhou czy też tureckim Sakarya.

Toyota Corolla TS. Dane techniczne i wrażenia z jazdy

Wydaje się, że jedynym słusznym wyborem, jeśli chodzi o zespół napędowy dla Corolli jest układ 2.0 Hybrid Dynamic Force o mocy 196 KM i momencie obrotowym 206 Nm. Jednostka spalinowa generuje 152 KM i 190 Nm, natomiast moc silnika elektrycznego to 112 KM. Te parametry przekładają się na całkiem przyzwoite osiągi, gdyż przyspieszenie od 0 do 100 km/h zajmuje 7,7 sekundy, a prędkość maksymalna wynosi 180 km/h. Co prawda nie ma tu mowy o sportowej aspiracji, ale spalanie zasługuje na uznanie – około 4 l/100 km. Dodatkowo, dynamika pojazdu także stoi na niezłym poziomie, jednak warto pamiętać, że napęd na przednie koła jest przekazywany przez skrzynię e-CVT, co wiąże się z pewną, zazwyczaj niespecjalnie lubianą przez wielu kierowców charakterystyką pracy.

W przypadku spokojnej jazdy i płynnego przemieszczania się, skrzynia działa płynnie, cicho i bez zbędnych emocji, zgodnie z oczekiwaniami większości świadomych użytkowników. Jeżeli jednak chcemy jechać bardziej dynamicznie lub wyprzedzać wszystkich po drodze, oczywiście jest to możliwe, ale wówczas silnik zaczyna pracować na wyższych obrotach, co trwa dłuższą chwilę, zanim kierowca uzyska pożądane efekty. Wysokie obroty jednostki napędowej w trakcie dynamicznej jazdy, a co za tym idzie, nielubiane przez wielu „wycie” napędu, mogą być uznane za uciążliwe. Czy jednak to jest wada? Taka charakterystyka jest typowa dla hybryd Toyoty (podobnie jak większości pojazdów z automatyczną skrzynią bezstopniową), i jeśli ktoś skarży się na to, wiedząc, że auto posiada skrzynię CVT, to albo nie jest zaznajomiony z tematem, albo... nie jest zaznajomiony z tematem! Koniec kropka! Pojazdy z automatyczną skrzynią bezstopniową mogą być dynamiczne, ale nie są one przeznaczone dla kierowców preferujących dynamiczną jazdę przez większość czasu. Za to spalanie...

Tutaj trudno mieć jakiekolwiek uwagi. Średnie zużycie paliwa w różnych warunkach po pokonaniu blisko 1000 kilometrów kształtują się następująco:

spalanie w trasie 120-140 km/h: 6-7 l/100km;

spalanie w trasie 70-100 km/h: 5-5,5 l/100km;

spalanie w mieście 50 km/h: 4,5-5,5 l/100km.

Toyota Corolla TS. Ceny, wersje i wyposażenie

Obecnie trwa oczywiście rocznika 2023, a w cenniku Toyoty Corolli TS wiele się dzieje i to są dobre rzeczy! Bazowy model Active, wyposażony w słabszą hybrydę 1.8 o mocy 140 KM, kosztuje 117 000 złotych, ale zdecydowanie warto dopłacić do 129 900 złotych, ponieważ w tej cenie otrzymujemy testowaną odmianę napędu oraz wyższy poziom wyposażenia Comfort. Za testowaną odmianę GR Sport z pakietem Dynamic trzeba zapłacić 154 500 złotych, co moim zdaniem jest bardzo rozsądną propozycją. W standardowym wyposażeniu otrzymujemy między innymi:

18-calowe felgi aluminiowe GR SPORT z oponami 225/40 R18;

wyświetlacz projekcyjny na przedniej szybie (HUD);

asystenta bezpiecznego wysiadania z pojazdu (SEA);

system monitorowania martwego pola w lusterkach (BSM);

system ostrzegania o ruchu poprzecznym z tyłu pojazdu z automatycznym hamowaniem (RCTAB) etc.

Toyota Corolla TS. Podsumowanie

Nie będę silił się na oryginalność, bo i Corolla nie ma takich aspiracji. Powiem krótko – to naprawdę dobre, praktyczne, wygodne i co najważniejsze, bardzo oszczędne auto. Oferuje niezłą dynamikę, spokój, bezproblemową eksploatację i wystarczające wyposażenie, choć jeśli ktoś szuka nowoczesnych rozwiązań, w Toyocie Corolli ich nie znajdzie. Wersja GR Sport prezentuje się świetnie, a jeśli komuś marzy się nieco więcej elegancji, zawsze może zdecydować się na odmianę Executive.

Toyota Corolla TS – zalety: przestronne, bardzo funkcjonalne i elastyczne wnętrze;

rewelacyjny napęd hybrydowy – płynny, oszczędny i wystarczająco dynamiczny;

auto w wersji GR Sport prezentuje się bardzo dobrze;

pojemny, funkcjonalny bagażnik z regulowaną podłogą;

rozsądny cennik . Toyota Corolla TS – wady: nie jest to auto dla poszukujących sportowej dynamiki i wrażeń z jazdy;

…jak również dla zwolenników nowoczesnych rozwiązań i multimediów. Porównanie Toyota Corolla TS 2.0 Hybrid 196 KM (CVT) do wybranych konkurentów: Toyota Corolla TS 2.0 Hybrid 196 KM (CVT) Cupra Leon ST 1.4 e-Hybrid 204 KM (AT6) Ford Focus Kombi 1.0 EcoBoost Hybrid 155 KM (AT7) Cena (zł, brutto) od 129 900 od 182 600 Od 137 950 Typ nadwozia/liczba drzwi kombi/5 kombi/5 kombi/5 Długość/szerokość (mm) 4650/1790 4657/1799 4672/1848 Wysokość (mm) 1460 1463 1469 Rozstaw osi (mm) 2700 2681 2700 Pojemność bagażnika (l) 581/1591 470/1450 635/1653 Liczba miejsc 5 5 5 Masa własna (kg) 1440 1563 1376 Pojemność zbiornika paliwa (l) 43 40 52 Rodzaj paliwa benzyna (HEV) benzyna (PHEV) benzyna (MHEV) Napędzana oś przednia przednia Przednia Skrzynia biegów typ/liczba przełożeń automatyczna, bezstopniowa CVT automatyczna, 6-stopniowa automatyczna, 7-stopniowa Osiągi



Moc (KM) 196 204 155 Moment obrotowy (Nm) 206 (silnik elektryczny) 330 (silnik elektryczny) 190 Przyspieszenie 0-100 km/h (s) 7,7 7.7 8,6 Prędkość maksymalna (km/h) 180 220 206 Spalanie (l/100km) 4,4 (WLTP) 1,2 (WLTP) 5,3 (WLTP) Emisja CO2 (g/km) 100 (WLTP) 29 (WLTP) 121 (WLTP)

