Cupra Formentor 2024. Nowe jednostki napędowe, wyposażenie i wygląd

Cupra Formentor 2024. Wygląd zewnętrzny

Przesuwając wzrok na detale znajdujące się z boku, jeszcze bardziej uwydatniają się sportowe proporcje i charakterystyczny styl nowej CUPRY Formentor. Dostępnych jest osiem różnych wzorów aluminiowych obręczy o średnicach od 18 do 19 cali.

Klienci, którzy zdecydują się na zakup nowej CUPRY Formentor, będą mieli do wyboru osiem różnych lakierów nadwozia, w tym ekskluzywne opcje matowe – Century Bronze Matt i Enceladus Grey Matt wraz z dostępnym obecnie Magnetic Tech Matt. Paletę kolorów nadwozia uzupełniają Fiord Blue, Midnight Black, Glacial White, Magnetic Tech oraz Graphene Grey.

W tylnej części nowej CUPRY Formentor lampy ciągną się od krawędzi do krawędzi, a w ich centrum umieszczono podświetlane logo. Dodatkowo, litera "V" na tylnej klapie dodaje wyrazistości.

Cupra Formentor 2024. Wnętrze

Jakiś czas temu słowo „CUPRA” kojarzyło się ze sportowymi wersjami modeli Seata – głównie Ibizy i Leona. Od jakiegoś czasu jest to osobna marka, która zdaje się przejmować rynek i klientów…

Miedziane akcenty rozmieszczone wewnątrz kabiny, włączając w to obramowania wlotów powietrza, a przy tym dodają wnętrzu wyrafinowanego charakteru i stylu.

CUPRA Formentor może być wyposażona w wysokiej jakości, 12-głośnikowy system audio, opracowany we współpracy z ekspertami dźwięku z Sennheiser Mobility. 390-watowy system dźwiękowy dostarcza kierowcy i pasażerom wyjątkowych doznań dźwiękowych.

Zastosowano nowy i ulepszony interfejs w cyfrowym kokpicie za kierownicą, a także udoskonalony system multimedialny o przekątnej 12,9 cala, wyposażony w podświetlany pasek do sterowania. Dodatkowo, zawiera pasek aplikacji, widżety oraz pasek klimatyzacji, co ułatwia obsługę interfejsu. Główną ideą jest prostota, personalizacja i najnowocześniejszy design. Sterowanie klimatyzacją zostało płynnie zintegrowane z ekranem głównym.

Cupra Formentor 2024. Układ napędowy

Dostępna będzie w czterech wersjach napędowych: TSI (benzyna), eTSI (miękka hybryda), TDI (diesel) oraz nowej generacji e-Hybrid (hybryda plug-in) o mocy od 150 KM do 333 KM, w zależności od wariantu.

Najwyższe pozycje w ofercie nowej CUPRY Formentor zajmują warianty VZ. VZ to skrót od Veloz w języku hiszpańskim, co oznacza “szybki” - idealne określenie dla najmocniejszych wersji SUV-a typu crossover.

System wykorzystuje 48-woltowy rozrusznik-generator oraz również 48-woltowy akumulator litowo-jonowy. Wzrost wydajności uzyskano częściowo dzięki temu, że funkcjonalność systemu umożliwia poruszanie się z wyłączonym silnikiem, odzyskiwanie energii z hamowania oraz wspieranie pracy silnika poprzez częściowe wspomaganie elektryczne. Po wprowadzeniu tych ulepszeń, samochód uruchamia się teraz również za pomocą systemu 48V, co sprawia, że jego działanie jest jeszcze bardziej płynne w porównaniu do wcześniejszego systemu 12V.

CUPRA Formentor jest teraz również dostępna w opcji miękkiej hybrydy (eTSI). Wersja ta umożliwia SUV-owi typu crossover osiągnięcie jeszcze wyższych poziomów efektywności. System, który jest dostępny z 1,5-litrowym silnikiem benzynowym o mocy 150 KM (110 kW) i skrzynią biegów DSG, łączy technologię 48V miękkiej hybrydy z silnikiem spalinowym, co nie tylko dodaje wydajność napędu elektrycznego, ale także zwiększa komfort jazdy.

CUPRA Formentor VZ e-HYBRID (200kW/272KM) może być wyposażona w hamulce Brembo. Czterotłoczkowe zaciski hamulcowe łączą się z większymi perforowanymi tarczami hamulcowymi w porównaniu do standardowych opcji (370x32 mm), co przekłada się na zwiększoną skuteczność hamowania.

Oba są wyposażone w nowy silnik 1.5 TSI, silnik elektryczny i większy zestaw akumulatorów o mocy 19,7 kWh (netto). Dzięki temu nowa CUPRA Formentor może dostarczyć pasjonującą przyjemność z myślą o środowisku z zasięgiem w trybie elektrycznym przekraczającym 100 km. Teraz akumulator można szybko naładować z mocą do 50 kW (ładowanie prądem stałym) podczas jazdy lub w domu za pomocą stacji Wallbox o mocy 11 kW (poprzednio 3,6 kW).

Dzięki nowej generacji hybrydowego układu napędowego typu plug-in, CUPRA po raz kolejny udowadnia, że elektryfikacja i osiągi to idealne połączenie.

Cupra Formentor 2024. Multimedia i łączność

Za kierownicą znajduje się cyfrowy kokpit, który zapewnia kierowcy dostęp do potrzebnych informacji. Dzięki szerokim możliwościom konfiguracji i przejrzystości prezentowanych informacji, może wyświetlać wszelkie istotne dane w zasięgu wzroku, co prowadzi do lepszego skupienia na drodze i bezpieczniejszego prowadzenia pojazdu.