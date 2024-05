Chowane klamki drzwi mogą zagrozić naszemu bezpieczeństwu!

Czy forma podąża za funkcją? Ta zasada nie zawsze jest na pierwszym miejscu w branży motoryzacyjnej. Często zdarza się, że producenci pojazdów przywiązują elementom nadwozia większą rolę w przyciąganiu uwagi w innowacyjny sposób i wyróżnianiu się z tłumu kreatywnymi pomysłami niż ich funkcjonalności. Przynajmniej tak można powiedzieć między innymi o chowanych klamkach drzwi, które można teraz znaleźć w wielu modelach elektrycznych, ale nie tylko w nich.

- Zasadniczo pojazd powinien być tak zaprojektowany i wykonany, by w sytuacji awaryjnej można go było szybko i intuicyjnie otworzyć, tak aby ratownicy mogli szybko dotrzeć do ewentualnych rannych osób i jak najszybciej udzielić im pomocy – mówi Steffan Kerbl z austriackiego automobilklubu ÖAMTC.