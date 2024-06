Volvo EX90. Elektryczne Volvo w grze miejskiej „Misja Szwedzki”

- To genialne, że zorganizowano grę miejską śladem moich prac. Cieszę się z tego, bo to świadczy, że postać Szwedzkiego wrosła w krajobraz regionu i świadomość mieszkańców. To oznacza, że faktycznie daleko to wszystko zaszło, a ja spełniłem swoje młodzieńcze marzenie. Współpraca z Euro-Kas to dla mnie hit. Auta są częścią przestrzeni miejskiej tak, jak moje rysunki, a tu świetnie wkomponowaliśmy postać Szwedzkiego w samochody marki, którą wszyscy kojarzą z tym skandynawskim krajem. Stworzyliśmy razem coś spójnego i nie wyobrażam sobie, że mogliśmy to zrobić ciekawiej. Mam z tego masę frajdy i satysfakcji, bo w tym projekcie od samego początku wszystko grało, więc mamy jeszcze wspólne plany i zajawkę do realizacji kolejnych, nieszablonowych akcji. Coś jeszcze zmalujemy i czymś was zaskoczymy – podsumowuje Szwedzki.