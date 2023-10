Używane Volvo XC40 (2017 - obecnie). Wady, zalety, typowe usterki, sytuacja rynkowa

Barbara z Wrocławia

Volvo XC40 to naprawdę fantastyczny samochód! Jazda nim to czysta przyjemność. Nie tylko jest stylowy i elegancki, ale także wygodny wewnątrz. To idealny pojazd do miasta, ale radzi sobie też świetnie na dłuższych trasach. Bezpieczeństwo jest tu na najwyższym poziomie, a wybór różnych wersji silnikowych pozwala dostosować go do swoich potrzeb. Polecam!

Tomasz z Warszawy

Miałem okazję jeździć Volvo XC40 i niestety nie byłem zachwycony. Mimo że wygląda świetnie i wnętrze jest eleganckie, to osobiście uważam, że nie jest zbyt wygodne. Fotel kierowcy wydaje się nieco ciasny, a widoczność do tyłu jest ograniczona. To samo tyczy się miejsca na tylnej kanapie, co jest minusem. Poza tym, obsługa systemu i komputera pokładowego była dla mnie problematyczna.

Andrzej z Krakowa

Volvo XC40 to moje marzenie spełnione. To niesamowite auto! Wygodne, pełne nowoczesnych rozwiązań, a jednocześnie stylowe i eleganckie. Dla mnie to idealny kompan na co dzień i w podróżach. Dzięki różnym opcjom silnikowym, znalazłem dokładnie to, czego szukałem. Bezpieczeństwo to priorytet, co daje mi pewność podczas jazdy. Polecam każdemu, kto ceni komfort, styl i bezpieczeństwo na drodze!