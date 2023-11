Używana Skoda Superb III (2015-2023). Wady, zalety, typowe usterki, sytuacja rynkowa

Używana Skoda Superb III. Nadwozie/wnętrze

Pod względem estetycznym trudno znaleźć jakiekolwiek zarzuty wobec czeskiej limuzyny. Ma klasyczną linię, dość dynamiczne kształty, a po modernizacji pojawiły się również bardzo ładne światła o interesującej sygnaturze. Również zderzak z szeroką srebrną listwą i światłami przeciwmgielnymi LED (w wersji po modernizacji) prezentuje się atrakcyjnie, a tył auta jest jednoznacznie rozpoznawalny. No, może nowa Octavia odrobinę przypomina Superba, ale trudno uznać to za wadę. Poza tym istnieje wiele opcji i wariantów, dzięki czemu każdy może znaleźć coś dla siebie. Jeśli nie jest to podstawowy model w białym kolorze, topowa Skoda powinna przypaść do gustu miłośnikom klasycznej motoryzacji. Szczególnie dobrze prezentuje się wersja Scout z dobrym wyposażeniem i pięknym lakierem np. ciemnoniebieskim z metalicznym odcieniem. Połączenie ogromnej przestrzeni w środku w wersji kombi z podstawowymi właściwościami terenowymi czyni tę odmianę doskonałą alternatywą dla SUV-ów i idealnym autem rodzinnym.

Wnętrze Superba prezentuje się w klasycznym stylu, zapewniając jednocześnie doskonałą ergonomię i mnóstwo komfortu. Oczywiście, liczne rozwiązania z serii Simply Clever, takie jak schowek na parasolkę w drzwiach czy skrobaczka pod klapką wlewu paliwa, dodają do wnętrza różnych praktycznych detali, tworząc udaną całość. Jest bardzo wygodnie, komfortowo i przyjemnie, chociaż pod względem stylistycznym może brakować wrażenia modnego wzornictwa. Odmiany takie jak Sportline, Scout czy Laurin&Klement mogą oferować atrakcyjne tapicerki i interesująco wyprofilowane fotele. Deska rozdzielcza może nie zaimponować formą, ale przekonuje do siebie dzięki ergonomicznemu ułożeniu elementów i wygodzie podczas użytkowania. Wszystko jest dokładnie tam, gdzie powinno być, działa świetnie i nie wymaga od kierowcy czy pasażerów żadnego dodatkowego wysiłku, na przykład w poszukiwaniu oczywistych funkcji w systemie sterowania dotykowego.

Używana Skoda Superb III. Silnik/układ napędowy

Oferta silnikowa Skody Superb jest bardzo bogata, ale to jest oczywiste dla tych, którzy interesują się motoryzacją i modelami z Grupy Volkswagena. Kilka pozycji zasługuje na szczególną uwagę. Na początek warto wspomnieć o bazowym silniku 1.4 TSI o mocy 125 KM lub 150 KM, który był dostępny od początku produkcji. Mocniejsza wersja generuje moment obrotowy wynoszący 250 Nm. Słabsza odmiana również daje sobie nieźle radę w tym dużym samochodzie (przyspieszenie do 100 km/h zajmuje około 10 sekund), ale jeśli planujemy podróże z rodziną, lepszym wyborem będzie wariant o większej mocy. W 2018 roku silnik 1.4 TSI został zastąpiony przez jednostkę 1.5 TSI o tych samych parametrach, czyli 150 KM i 250 Nm momentu obrotowego. W wersji z automatyczną skrzynią biegów, przyspieszenie od 0 do 100 km/h zajmuje mniej niż 9 sekund, a maksymalna prędkość to 216 km/h przy średnim spalaniu wynoszącym 5,5 l/100km.

Alternatywą jest silnik 2.0 TSI o mocy 220 KM lub 280 KM. Ten mocniejszy wariant, w połączeniu z automatyczną skrzynią DSG i napędem na cztery koła, zapewnia dynamiczną jazdę na długich trasach. Przyspieszenie do 100 km/h zajmuje zaledwie 5,8 sekundy, a prędkość maksymalna to 250 km/h. Po 2018 roku moc najmocniejszej wersji ograniczono do 272 KM, ale od 2020 powrócono do wartości 280 KM. Warto także wspomnieć o wersji hybrydowej typu plug-in, która została wprowadzona do oferty w 2019 roku. System oparty jest na silniku 1.4 TSI o mocy 156 KM, który jest wspierany przez silnik elektryczny o mocy 116 KM. Całkowita moc układu hybrydowego wynosi 218 KM, a maksymalny zasięg na baterii to około 55 kilometrów według producenta.

Dla osób preferujących tradycyjne rozwiązania dostępny jest między innymi silnik 1.6 TDI o mocy 120 KM i momencie obrotowym 250 Nm. To rozsądny wybór, zwłaszcza dla osób podróżujących samotnie. Alternatywą jest silnik 2.0 TDI o mocy 150 KM lub 190 KM. Mocniejsza wersja, generująca moment obrotowy wynoszący 400 Nm, jest doskonałą propozycją dla tych, którzy często podróżują z pełnym obciążeniem. Przyspieszenie od 0 do 100 km/h zajmuje 8 sekund, a prędkość maksymalna to 237 km/h. Producent podaje średnie spalanie na poziomie 4,1 l/100km, ale nawet gdyby wynosiło 6 l/100km, jest to zadowalający wynik jak na duże i dynamiczne auto.