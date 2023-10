Jak wydłużyć żywotność baterii w samochodzie hybrydowym? Ekspert podpowiada Mariusz Michalak

Baterie w samochodach hybrydowych gorzej tolerują dłuższe przestoje. Dobrze jest unikać pozostawiania ich na niskim poziomie naładowania. Materiały prasowe

W porównaniu do analogicznego okresu zeszłego roku, w trzech pierwszych kwartałach 2023 r. nastąpił wzrost rejestracji samochodów z napędem hybrydowym o 26,6%. Istnieją istotne aspekty związane z użytkowaniem baterii, które dotyczą sposobów zwiększenia ich żywotności. Styl jazdy, korzystanie z opon przeznaczonych do aut hybrydowych czy aktualizacje oprogramowania – to tylko niektóre zagadnienia, na które wskazuje ekspert sieci Q Service Castrol.