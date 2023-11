Kontrolki w samochodzie. Co oznaczają pomarańczowe symbole?

Nie we wszystkich autach występują takie same kontrolki. Producenci często dodają nowe funkcje, z którymi trzeba się zapoznać czytając instrukcję obsługi samochodu.

Kontrolki pomarańczowe zaliczają się do kontrolek informacyjnych. Informują o uruchomieniu funkcji, w które wyposażony jest samochód, ale też o tym, że pojawił się problem. Jeśli zaświeci się pomarańczowa kontrolka, można kontynuować jazdę, jednak jak najszybciej należy udać się do warsztatu w celu sprawdzenia usterki.

Kontrolki w samochodzie - pomarańczowe kontrolki

Check engine

EPC

Wspomaganie kierownicy

Zagrożenie pogodowe

ESP, ESC, DCS, VCS

Nazwa w zależności od producenta może się różnić, ale chodzi układ stabilizacji toru jazdy. Zapalona kontrolka sygnalizuje jego uruchomienie, a więc poślizg. Jeśli świeci kontrolka i napis OFF, to znaczy, że system ESP jest wyłączony. Trzeba go włączyć przyciskiem, a jeśli to nie działa, udać się do serwisu.