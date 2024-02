Odświeżona Toyota Yaris 1.5 Hybrid 130 KM CVT. Wrażenia z jazdy, wyposażenie, ceny

Toyota Yaris z napędem hybrydowym to auto, które robi wrażenie. Według mnie to jeden z najlepszych modeli z segmentu B, a jego największą zaletą jest świetny napęd hybrydowy, którego próżno szukać u konkurencji. Po zmianach wygląd nie zmienił się znacząco, ale producent zadbał o sporo nowości we wnętrzu, co pozwoliło dogonić konkurencję pod względem nowoczesnych rozwiązań i gadżetów.

Toyota Yaris to niemal podręcznikowy przykład samochodu z segmentu B. Podobnie jak Volkswagen Golf, który przez wiele lat był punktem odniesienia dla modeli z segmentu C, tak samo Yaris to prawie synonim niewielkiego i wszechstronnego samochodu, który świetnie sprawdza się w mieście. Jednak czy tylko tam? Jak prezentuje się obecnie oferowana generacja po zmianach?

Toyota Yaris. Stylistyka nadwozia/wnętrze

Już po prezentacji czwartej generacji pod koniec 2019 roku, dla wielu pierwszym zaskoczeniem była śmiała stylistyka auta. Zresztą od samego początku tj. od 1999 roku Toyota Yaris cechowała się pewną dozą oryginalności i ekscentryzmu. Wielu pamięta pierwszą generację z nietypowym wnętrzem, choć kolejne wersje były już nieco spokojniejsze. Ale w czwartej generacji styliści znów nieco zaszaleli, a wersja GR Yaris okazała się ogromnym sukcesem i niemal na starcie zyskała miano auta kultowego. Czy po liftingu cokolwiek się zmieniło? W zasadzie… nie. Z zewnątrz nie poznamy, że jest to odświeżony model i chyba tylko kolor (niebieski tylko dla nowej wersji Premiere Edition) olbo wariant wyposażenia GR Sport może co nieco zdradzić. Czy to źle? Trudno powiedzieć, choć spoglądając na bardzo znaczące zmiany w Totyocie Camry, po Yarisie można się było spodziewać równie imponujących modyfikacji zewnętrznych. No trudno, ale może we wnętrzu coś się zmieniło? Toyota Yaris z napędem hybrydowym to auto, które robi wrażenie. Według mnie to jeden z najlepszych modeli z segmentu B, a jego największą zaletą jest świetny napęd hybrydowy, którego próżno szukać u konkurencji. Po zmianach wygląd nie zmienił się znacząco, ale producent zadbał o sporo nowości we wnętrzu, co pozwoliło dogonić konkurencję pod względem nowoczesnych rozwiązań i gadżetów. Kamil Rogala Owszem i to dość sporo, choć ponownie – nie wszystko widać na pierwszy rzut oka. Najważniejszy jest oczywiście nowy, usprawniony napęd, ale o tym za chwilę. Tymczasem warto odnotować, że Toyota dość poważnie podeszła do kwestii wyposażenia pod kątem systemów wsparcia i bezpieczeństwa, ale i dodatków poprawiających komfort jazdy oraz doznania płynące z obcowania z systemem info-rozrywki. Zacznijmy od nowych cyfrowych zegarów, które stają się standardem praktycznie w większości aut z segmentu B wzwyż. Wciąż nie jestem ich fanem, ale muszę przyznać, że testując wiele aut z różnych klas, widok tradycyjnych, analogowych zegarów zaczyna być rzadkością i powiewem klasycznego archaizmu. W pozytywnym tego słowa znaczeniu. Tęsknię za pięknymi, wymyślnymi analogowymi zegarami, ale cóż – to kolejna stała w motoryzacji, do której musimy zacząć się przyzwyczajać.

Cyfrowe zegary w wersjach Executive, GR Sport i Premiere Edition mają przekątną aż 12,3 cala i prezentują najważniejsze informacje oraz są łatwe do odczytania w każdych warunkach oświetleniowych. Ich układ oraz wygląd można dostosować, wybierając jeden z 12 konfiguracji. Fakt, ilość wyświetlanych informacji jest spora i zakres regulacji również nie budzi zastrzeżeń. Chętnie pobawię się nimi nieco dłużej i sprawdzę kilka wersji konfiguracji podczas dłuższego testu już w kraju. Co jeszcze się zmieniło?

Odświeżony Yaris zyskał najnowszą odsłonę systemu multimedialnego Toyota Smart Connect, który ma szybki oraz intuicyjny interfejs, a standardem jest nawigacja w chmurze, która na bieżąco przekazuje informacje o ruchu drogowym. Podczas jazd testowych w okolicach Barcelony wszystko działało bardzo sprawnie, ale nawigacji kilkukrotnie zdarzyło się odrobinę „zasnąć” i zagapić. Mapa dosłownie na 1-2 sekundy zamierała, by po chwili przeskoczyć do aktualnej lokalizacji auta. Być może to kwestia zasięgu, ale w gęstym ruchu i na skomplikowanych skrzyżowaniach kilkukrotnie musiałem nadrabiać pomyłki. Toyota Yaris z napędem hybrydowym to auto, które robi wrażenie. Według mnie to jeden z najlepszych modeli z segmentu B, a jego największą zaletą jest świetny napęd hybrydowy, którego próżno szukać u konkurencji. Po zmianach wygląd nie zmienił się znacząco, ale producent zadbał o sporo nowości we wnętrzu, co pozwoliło dogonić konkurencję pod względem nowoczesnych rozwiązań i gadżetów. Kamil Rogala Yaris łączy się bezprzewodowo ze smartfonami przy pomocy Apple CarPlay i Android Auto i jest to wyposażenie standardowe w każdej wersji. Aktualizacje oraz nowe funkcje systemu multimediów oraz układów bezpieczeństwa mogą być dodawane over-the-air bez konieczności wizyty w serwisie, co jest dodatkowym ułatwieniem. Taka funkcja z kolei jest bardzo cenna i cieszę się, że systemu w autach w kilku aspektach zaczynają przypominać nowoczesne smartfony. Ponadto Yaris w standardzie w wersji Premiere Edition oraz GR Sport posiada cyfrowy kluczyk (uruchomienie usługi planowane jest na drugą połowę 2024 r.). Połączony z aplikacją MyToyota da dostęp do auta aż pięciu użytkownikom przy pomocy ich smartfonów. System ten może otworzyć lub zamknąć drzwi, a także uruchomić auto bez konieczności wyjmowania telefonu z kieszeni lub torebki. Cyfrowy kluczyk zwiększa funkcjonalność aplikacji MyToyota, która umożliwiała zdalne otwieranie i zamykanie auta, obsługę układu klimatyzacji, a także włączenie świateł awaryjnych, by znaleźć auto na zatłoczonym parkingu. Nie jest to co prawda nowość na rynku i auta innych marek miały podobną funkcjonalność już kilka lat temu, ale cieszę się, że podobne rozwiązania schodzą coraz niżej w segmentach do coraz tańszych aut.

Warto również wspomnieć o wyposażeniu dot. bezpieczeństwa i wsparcia kierowcy. Nowy Yaris ma w standardzie pakiet Toyota T-Mate, który oferuje szereg ulepszonych i nowych funkcji związanych z Toyota Safety Sense. Nowa kamera i radary lepiej wykrywają niebezpieczne sytuacje na drodze, zaś układ PCS może zapobiec zderzeniu czołowemu i zauważyć więcej obiektów, takich jak piesi, rowerzyści czy motocykliści. Toyota Safety Sense ma też nową funkcję ograniczania przyspieszenia, która zadziała, gdy auto zbliży się do poprzedzającego pojazdu. Układ PDA zapobiega kolizjom przy niskich prędkościach, natomiast wspomaganie hamowania i kierowania zapewnia płynną jazdę, gdy kierowca zwalnia lub skręca. Jeśli kierowca straci przytomność, układ EDSS zatrzyma auto bezpiecznie, jeśli jest włączony układ LTA. System wyda ostrzeżenie dźwiękowe, jeśli kierowca nie będzie reagował, a w dalszej kolejności auto zatrzyma się, włączy światła awaryjne i odblokuje drzwi. System LDA teraz rozpoznaje, czy kierowca omija przeszkodę czy inny pojazd i nie wydaje ostrzeżenia. Układ LTA i RSA są też lepsze i mogą dostosować prędkość auta do znaków drogowych. Zmian jest nieco więcej, ale o wszystkich wspomnimy podczas krajowego testu.

Toyota Yaris. Silnik i spalanie

Do tej pory jedynym napędem hybrydowym był układ 1.5 Hybrid 116 KM. Sercem tego układu jest trzycylindrowa jednostka benzynowa generująca 92 KM oraz 120 Nm momentu obrotowego. Wspiera ją silnik elektryczny o mocy 80 KM z momentem obrotowym 141 Nm. Osiągi? Bardzo przyzwoite, bowiem przyspieszenie od 0 do 100 km/h zajmuje 9,6 sekundy a prędkość maksymalna to 175 km/h. Teraz w ofercie będzie oferowany równolegle (choć tylko dla topowych odmian Premiere Edition i GR Sport) wariant o mocy 130 KM. Nowa przekładnia oraz większy i mocniejszy silnik elektryczny (wzrost mocy z 79 KM do 83 KM), a także ulepszenia oprogramowania układu sterowania mocą (PCU) przyczyniły się do wzrostu mocy o 12% ze 116 KM do 130 KM. Ponadto moment obrotowy silnika elektrycznego MG2 wzrósł znacząco, bo aż o 30% ze 141 Nm do 185 Nm. Te zmiany przekładają się nie tylko na lepsze przyspieszanie od 0 do 100 km/h, ale też na lepszą elastyczność auta, co jest ważne w trakcie wyprzedzania. Auto rozpędza się od 0 do 100 km/h o pół sekundy szybciej (9,2 s), krótszy jest też czas przyspieszenia od 80 do 120 km/h (7,5 s). Prędkość maksymalna nie uległa zmianie i wynosi 175 km/h. Czy te dodatkowe konie mechaniczne i niutonometry czuć podczas normalnej jazdy?

Jest dynamicznie, płynnie i sprawnie, choć trudno odnieść się bezpośrednio do słabszego napędu 116-konnego – mieliśmy do dyspozycji tylko nowe napędy 130-konne. Trudno jednak pozbyć się wrażenia, że jazda odświeżonym Yarisem daje sporo satysfakcji i frajdy. Dynamiki nie brakuje i nawet podczas jazdy z prędkościami powyżej 100 km/h nie odczuwałem deficytów mocy czy elastyczności. A jak ze spalaniem? Właśnie tutaj hybrydowa „Yariska” pokazuje swoją ogromną siłę i stos zalet. Podczas normalnej jazdy po mieście auto spalało średnio 4,6 l/100km. Spokojne snucie się pustymi ulicami i obwodnicami dawało wyniki niekiedy poniżej 4 l/100km. W trasie spalanie rzadko przekraczało 5 l/100km nawet podczas dynamicznej jazdy. Deklaracje producenta, który podaje średnie spalanie w zakresie od 4,2 do 5,1 l/100km są w pełni osiągalne i w żadnym wypadku nie przesadzone. Pod tym względem hybrydowa Toyota Yaris imponuje i moim zdaniem stawia siebie na podium, jeśli chodzi o auta z segmentu B. Po liftingu nic się pod tym względem nie zmieniło, a zastrzyk mocy wespół z odmianą GR Sport może dać skromną namiastkę sportowych emocji.

Toyota Yaris. Ceny i wyposażenie

Najtańszą Toyotę Yaris z silnikiem 1.5 Dynamic Force o mocy 125 KM z manualną skrzynią 6-biegową i wyposażeniem Active kupimy za 84 900 złotych. Jeśli chcemy mieć pod maską 116-konną hybrydę, musimy wydać co najmniej 99 900 złotych (również wersja Active), a nowy układ 130-konny dostępny jest tylko w topowych wersjach Premiere Edition (za 128 900 złotych) lub GR Sport (za 129 900 złotych). Jakie nowości niosą ze sobą te dwa nowe warianty wyposażenia?

Toyota Yaris Premiere Edition wyróżnia się zupełnie nowym lakierem Neptune Blue w połączeniu z czarnym dachem. Niebieski motyw jest obecny także we wnętrzu na przeszyciach foteli oraz listwach dekoracyjnych deski rozdzielczej i boczków drzwi. Samochód w tej wersji otrzymał też nowe, 17-calowe felgi. Auto w wersji specjalnej jest dostępne także w dwóch innych dwukolorowych wariantach z czarnym dachem i lakierami Platinum Pearl White oraz Silver Metallic. Ważną pozycję w gamie nowego Yarisa zajmuje wersja GR Sport nawiązująca do licznych sukcesów w mistrzostwach świata zespołu TOYOTA GAZOO Racing. Auto wyróżnia się 18-calowymi felgami aluminiowymi z czerwonymi akcentami, sportowymi fotelami z przodu z czerwonymi przeszyciami, sportowymi pedałami, kierownicą z perforowaną skórą, a także logotypami GR w kilku miejscach. Lakier Dynamic Grey jest zarezerwowany dla wersji GR Sport, a z zewnątrz uwagę zwracają także grill o sportowym wykończeniu oraz emblematy GR Sport z przodu i z tyłu auta.

Podsumowanie

Toyota Yaris z napędem hybrydowym to auto, które robi wrażenie. Według mnie to jeden z najlepszych modeli z segmentu B, a jego największą zaletą jest świetny napęd hybrydowy, którego próżno szukać u konkurencji. Po zmianach wygląd nie zmienił się znacząco, ale producent zadbał o sporo nowości we wnętrzu, co pozwoliło dogonić konkurencję pod względem nowoczesnych rozwiązań i gadżetów. Kamil Rogala Toyota Yaris z napędem hybrydowym to auto, które robi wrażenie. Według mnie to jeden z najlepszych modeli z segmentu B, a jego największą zaletą jest świetny napęd hybrydowy, którego próżno szukać u konkurencji. Po zmianach wygląd nie zmienił się znacząco, ale producent zadbał o sporo nowości we wnętrzu, co pozwoliło dogonić konkurencję pod względem nowoczesnych rozwiązań i gadżetów.

Porównanie Toyoty Yaris do wybranych konkurentów: Toyota Yaris 1.5 Hybrid 130 KM (e-CVT) Renault Clio 1.6 E-Tech Hybrid 145 KM (Multi-Mode) Skoda Fabia 1.5 TSI 150 KM (AT7) Cena (zł, brutto) od 128 900 od 99 200 od 103 900 Typ nadwozia/liczba drzwi hatchback/5 hatchback/5 hatchback/5 Długość/szerokość (mm) 3940/1745 4053/1798 4108/1780 Wysokość (mm) 1500 1440 1459 Rozstaw osi (mm) 2560 2583 2564 Pojemność bagażnika (l) 286/b.d. 254/979 380/1190 Liczba miejsc 5 5 5 Masa własna (kg) 1100 1238 1145 Napędzana oś przednia przednia przednia Skrzynia biegów typ/liczba przełożeń automatyczna, bezstopniowa e-CVT automatyczna, wielostopniowa Multi-Mode automatyczna, 7-stopniowa Osiągi



Moc (KM) 130 145 150 Moment obrotowy (Nm) 185 (silnik elektr.) 205 (silnik elektr.) 250 Przyspieszenie 0-100 km/h (s) 9,2 9,3 8,0 Prędkość maksymalna (km/h) 175 175 225 Zużycie paliwa (l/100km) 4,2 (WLTP) 4,3 (WLTP) 5,7 (WLTP) Emisja CO2 (g/km) 96 (WLTP) 108 (WLTP) 129 (WLTP)

